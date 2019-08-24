Xem đàn ông như ‘không khí’, đàn bà sẽ hưởng được những PHÚC LỢI này

Phụ nữ yêu 24/08/2019 11:05

Đàn bà thương chồng nhiều chỉ có khổ sở cả đời, vì vậy muốn hạnh phúc đôi khi phải học cách xem chồng như “không khí”, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

Đàn bà thương chồng nhiều càng khổ nhiều, vì vậy hãy tập cách sống không quan tâm đến chồng con để được hưởng những phúc lợi này.

dan ba thuong chong 1
Đàn bà thương chồng đến mấy cũng đừng chiều chuộng hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Có thời gian chăm sóc bản thân

Phụ nữ không xem chồng là số một thường có cuộc sống thoải mái hơn. Không dành thời gian cho chồng, bạn sẽ có dư dả thời gian để chăm sóc bản thân mình. Bởi vậy đàn bà thương chồng ít thôi, hãy quan tâm đến chính mình hơn nữa.

Đừng sống vì người khác quá nhiều mà phải nghĩ đến bản thân. Dù phụ nữ lấy chồng hay chưa cũng vậy, bản thân luôn là quan trọng nhất. Chồng con quan trọng nhưng chỉ xếp sau bản thân bạn mà thôi.

Trẻ trung xinh đẹp hơn

Khi có nhiều thời gian dành cho bản thân mình, phụ nữ sẽ xinh đẹp hơn. Người phụ nữ suốt ngày quần quật trong xó bếp thường già rất nhanh. Người một lòng chăm lo cho chồng con thường không trẻ trung như những người có thời gian rảnh rỗi.

dan ba thuong chong 2
Đàn bà không thương chồng sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ xem chồng như “không khí” sẽ có nhiều phúc lợi hơn là người một lòng hy sinh vì gia đình của mình. Cuộc đời phụ nữ sinh ra không phải để phục vụ người khác, đừng bỏ rơi bản thân.

Tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt

Cuộc đời phụ nữ, chồng con không phải là mối quan hệ duy nhất. Bạn cần phải có những mối quan hệ khác nữa. Giao du bạn bè giúp bạn mở mang thêm nhiều kiến thức, có thêm cơ hội nghề nghiệp.

dan ba thuong chong 3
Phụ nữ đừng bao giờ bám chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi có sự nghiệp ổn định, bạn chẳng sợ ai ức hiếp hay qua mặt mình. Thế nên phụ nữ hạnh phúc hãy giữ gìn những mối quan hệ của mình. Đừng vì chồng không thích mà từ bỏ bạn bè.

Khi mệt có thể nằm dài nghỉ ngơi

dan ba thuong chong 4
Phụ nữ không cuồng chồng sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng không dựa vợ, con không bám mẹ, bạn sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Khi mệt mỏi, bạn có thể thoải mái nằm dài, mua thức ăn bên ngoài về ăn. Hoặc có thời gian về thăm cha mẹ, tám chuyện với bạn bè mà không bị réo gọi. Cuộc đời phụ nữ đôi khi lười một chút cũng chẳng sao. Đôi khi bạn phải lười để trút bỏ những áp lực mà bản thân đang mang trên người.

Cách đàn bà dại và đàn bà khôn đối diện với hội chứng chán chồng

Cách đàn bà dại và đàn bà khôn đối diện với hội chứng chán chồng

Đàn bà dại khi chán chồng sẽ chọn người đàn ông khác để dựa vào. Còn đàn bà khôn khi chán chồng sẽ dựa vào tiền, làm đẹp, tạo niềm vui cho cuộc sống của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này