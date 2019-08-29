Phụ nữ cạn tâm thường có những quyết định không ai ngờ này, đàn ông nên cẩn thận

Phụ nữ yêu 29/08/2019 10:22

Phụ nữ hết yêu, cạn tình, cạn nghĩa thường có những quyết định chẳng ai ngờ được, đàn ông nên chuẩn bị tâm lý rằng mình đã sắp mất vợ.

Dưới đây là những quyết định của phụ nữ hết yêu, đàn ông nên cẩn thận kẻo mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối và hối hận.

Ly hôn ngay và luôn

Một người đàn bà cạn tâm sẽ không vì tình xưa nghĩa cũ mà cam chịu ở lại trong hôn nhân. Thà mang tiếng đàn bà một đời chồng, họ sẽ dứt áo ra đi để giải thoát cho mình. Thế nên đàn ông đừng mải mê vui chơi bên ngoài mà không quan tâm đến vợ.

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Phụ nữ hết yêu thường có những quyết định không ai ngờ đến - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ vợ sẽ luôn chờ đợi mình ở nhà bên mâm cơm nóng. Khi đã không còn yêu nữa, phụ nữ sẽ không chọn ở lại trong cuộc hôn nhân đầy sự giả dối, chật chội này. Họ sẽ chọn cách rời đi để trả thù người chồng tệ bạc và giải thoát cho thanh xuân tươi đẹp của mình.

Xem chồng là người dưng

Đàn bà thường thương chồng hơn bản thân mình. Nhưng đó chỉ là những năm tháng mặn nồng. Còn khi đã dứt tình cạn nghĩa rồi, đàn bà xem chồng không khác gì người dưng ngược lối, chẳng thể nào chung đường.

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Phụ nữ xem chồng như người dưng có nghĩa đã cạn tâm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ một khi đã cạn tâm, họ bất chấp tất cả, không còn muốn biết chồng đang ở đâu, làm gì. Khi chồng lướt ngang trước mặt, họ cũng chẳng thèm để tâm đến nữa.

Phân chia rạch ròi mọi chuyện

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Phụ nữ hết yêu sẽ phân chia rạch ròi mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Ngày còn yêu, phụ nữ sẽ chẳng màng gian khổ, luôn ôm hết việc vào người. Còn khi đã hết yêu, họ sẽ phân chia rạch ròi mọi việc. Họ không còn muốn khờ dại vì người khác mà hy sinh như xưa nữa. Thế nên khi phụ nữ có những dấu hiệu này, đàn ông nên chuẩn bị tâm lý sắp mất vợ. Phụ nữ khi yêu không ai cản nổi, khi hết yêu cũng chẳng ai ngờ đến.

Không còn liên quan đến nhau nữa

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Phụ nữ cạn tâm không còn muốn dính líu đến chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã đủ tổn thương, đàn bà sẽ chẳng còn muốn liên quan gì đến cuộc đời của đối phương nữa. Bây giờ người kia có quỳ van xin trước mặt, họ cũng chẳng mảy may để tâm đến. Bản thân họ chỉ muốn thoát khỏi những chuỗi ngày mệt mỏi, đường ai nấy đi và không muốn dính líu gì đến cuộc đời của nhau sau này.

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan không tự làm khổ mình, không cam chịu ở lại trong một cuộc hôn nhân đầy sự xem thường của người chồng tệ bạc.

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