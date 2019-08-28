Không phải tình yêu, đây mới là những yếu tố giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất

Phụ nữ yêu 28/08/2019 10:20

Dưới đây là những yếu tố giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất, vợ chồng nên biết để chung sống với nhau đến răng long đầu bạc, không bao giờ chia lìa.

Vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành, không tự dưng mà gặp gỡ được nhau giữa thế giới hơn 7 tỷ người. Vì vậy cả hai nên biết những điều này để cố gắng cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình, giữ lửa hôn nhân.

Tôn trọng

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Tôn trọng nhau là cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có tình yêu, muốn vợ chồng hạnh phúc thì cả hai phải biết tôn trọng lẫn nhau. Chồng tôn trọng những việc vợ làm, vợ giữ thể diện cho chồng trước mọi người. Hoặc khi có chuyện gì, vợ chồng cũng cùng nhau ngồi xuống bàn bạc, đưa ra ý kiến. Có vậy cuộc hôn nhân mới thật sự lâu dài và bền chặt.

Xem nhau là người đồng hành

Ngoài việc xem nhau là người thân, bạn còn phải xem đối phương như người đồng hành của mình. Bởi khi xem bạn đời là người đồng hành, bạn sẽ cảm thấy không thể sống thiếu người đó. Bạn sẽ biết được bản thân cần người đó như thế nào.

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Vợ chồng hạnh phúc luôn xem nhau là bạn đồng hành - Ảnh minh họa: Internet

Khi xem nhau là người đồng hành, bạn sẽ biết được giá trị của đối phương. Khi đó bạn sẽ biết cách cư xử chừng mực chứ không xem thường nhau.

Suy nghĩ cho nhau

Khi đã kết hôn và khi còn độc thân khác nhau ở chỗ trách nhiệm. Còn độc thân, bạn muốn làm gì chẳng ai quản. Bạn tự do đưa ra những định hướng cho tương lai của mình. Nhưng khi đã có gia đình rồi, bạn phải suy nghĩ cho đối phương.

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Vợ chồng phải suy nghĩ cho nhau mới mong lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

Khi muốn làm việc gì, bạn phải hỏi người kia xem có nên làm hay không. Chứ bạn không thể nào tự mình quyết định hết được. Ngoài trách nhiệm với bản thân, bạn còn phải gánh vác luôn trách nhiệm với đối phương.

Chung thủy

Chung thủy là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong hôn nhân. Đặc biệt là đàn ông có vợ rồi đừng tơ tưởng đến những cô nàng khác. Có gia đình rồi thì nên chung thủy với vợ con. Một người đàn ông chung thủy và một người đàn bà tận tâm sẽ tạo nên cuộc hôn nhân viên mãn nhất.

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Chung thủy là yếu tố giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng có người phụ nữ nào chấp nhận được việc chồng phản bội. Khi đã quá mệt mỏi trong việc níu giữ trái tim chồng, phụ nữ sẽ chọn cách ra đi, buông bỏ mọi thứ. Thế nên đàn ông hãy thủy chung, có vợ rồi thì hãy sống yên phận, đừng dây dưa với người phụ nữ khác.

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