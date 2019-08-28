Phụ nữ khôn ngoan biết im lặng đúng lúc để được đàn ông tôn trọng

Nếu không phải là người xinh đẹp, có thân hình nóng bỏng thì bạn hãy rèn luyện cho mình khí chất vạn người mê. Đặc biệt, phụ nữ khôn ngoan phải biết trắng đen, phải trái và những lúc nên im lặng này để được mọi người nể trọng.

Hãy dùng hành động và thời gian để chứng minh cho người ta thấy bạn không phải là kiểu người như lời đồn. Người phụ nữ khí chất , thông minh không cãi tay đôi với kẻ tiểu nhân mà chỉ âm thầm tỏa sáng.

Nghe thiên hạ đồn đại những lời không đúng về mình, bạn cũng đừng lên tiếng phân bua. Đừng cố gắng giải thích để người khác hiểu cho mình. Bởi có những chuyện càng cố gắng chống chế càng bị người khác chê cười. Thế nên hãy cứ mỉm cười cho qua mọi chuyện, đừng nói gì thêm.

Khi người khác muốn tâm sự

Ngoài việc nói, mỗi người đều phải học cách im lặng để lắng nghe. Khi người khác muốn tâm sự cùng bạn, hãy lắng nghe nỗi lòng của họ. Tốt nhất là không nên thể hiện mình biết quá nhiều, đừng đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Bạn cứ im lặng lắng nghe, vậy là đã an ủi đối phương lắm rồi. Bởi có những chuyện bản thân họ đã biết nên làm gì, họ chỉ muốn san sẻ với bạn để nhẹ lòng mà thôi.

Phụ nữ thông minh không đôi co với tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan đừng đưa ra những lời khuyên mang tính công kích hoặc phản bác. Cứ để họ tự đưa ra quyết định riêng. Bạn đừng định hướng cho cuộc đời của họ. Chính bản thân bạn mới quyết định được cuộc đời của mình.

Khi không có gì để nói

Đừng cố gắng lấy lòng người khác mà nói lời nịnh nọt, sáo rỗng. Ở những trường hợp không có gì để nói, hoặc không thoải mái để tiếp tục giao tiếp thì hãy im lặng. Người đàn bà thông minh sẽ không cố gắng nói ra những lời trái với lương tâm của mình.

Phụ nữ khí chất không nói lời sáo rỗng - Ảnh minh họa: Internet

Họ sẽ chọn cách mỉm cười, im lặng rồi rút lui khỏi cuộc trò chuyện nhàm chán này. Đồng thời sự im lặng cũng là thông điệp ngầm để đối phương biết rằng bạn cần có thời gian suy nghĩ. Khi đó tự động họ sẽ biết để dừng lại và không làm khó bạn nữa.

Khi nghe những lời thiếu tế nhị

Phụ nữ nên im lặng trước lời nói thiếu tế nhị - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan khi nghe những điều không hay về mình hoặc người khác thì nên im lặng. Bạn đừng cố gắng tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ đó. Hãy cứ là người đàn bà khôn ngoan, dửng dưng trước những thị phi và sân si.