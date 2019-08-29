Đàn ông bản lĩnh phải biết BỚT những việc này để về nhà với vợ con

Dưới đây là những điều đàn ông bản lĩnh nên BỚT để về nhà với vợ con, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, dành thời gian giữ lửa hôn nhân của mình.

Đàn ông chẳng cần làm ông này, ông kia, nắm giữ quyền cao chức trọng trong xã hội mới là người bản lĩnh. Trong mắt vợ con, chỉ cần bạn biết dành thời gian cho gia đình thì đã là người chồng, người cha tuyệt vời rồi.

Người đàn ông tử tế sẽ không vì những ly bia vô bổ mà để vợ con chờ cơm ở nhà. Không vì lấy lòng bạn nhậu mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Người thương vợ thương con, sống có trách nhiệm sẽ biết từ chối những cuộc nhậu say sưa. Họ sẽ không để vợ con phải chờ bên mâm cơm nguội lạnh.

Bớt tiệc tùng

Đàn ông thường nghĩ tiệc tùng, gặp gỡ nhau là cơ hội để giao thiệp, thăng tiến. Người giỏi giao thiệp sẽ có nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Nhưng thực tế, người đàn ông thành công phải biết cân bằng mối quan hệ gia đình và công việc.

Đàn ông hãy từ chối tiệc tùng để về với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Ở ngoài phải khôn khéo trong giao tiếp, ở nhà phải có trách nhiệm với vợ con. Không ai cấm cản đàn ông ngoại giao, tham gia tiệc tùng. Chỉ là bạn cần nhớ rõ bản thân là người đàn ông có vợ. Đừng vì những mối quan hệ vài lần gặp gỡ bên ngoài mà sa ngã, đánh mất điều quan trọng cả đời.

Bớt trăng hoa

Để giải trí, có người tìm niềm vui trong sách báo, xem phim, có người lại thích những chỗ ồn ào, náo nhiệt. Ở những chỗ như vậy, đàn ông không thể nào tránh khỏi những cám dỗ.

Đàn ông bản lĩnh là người cứng rắn trước những lời mời gọi, trước những cái vuốt ve của những cô nàng ngực khủng, eo thon. Đồng thời, trong tâm trí họ luôn thầm nhủ bản thân đã có gia đình.

Đàn ông đừng dây dưa với những người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, dù bên ngoài có bao nhiêu “hoa tươi”, ở nhà bạn đang có một đóa hoa độc nhất vô nhị. Vợ là nơi dừng chân bình yên nhất, có vợ là có tất cả. Mất vợ rồi thì xem như đánh mất cả thế giới này.