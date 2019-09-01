Dấu hiệu vạch trần đàn ông ‘thích mặc váy’, phụ nữ nên cân nhắc trước khi kết hôn

Phụ nữ yêu 01/09/2019 10:14

Đây là những dấu hiệu tố cáo đàn ông có tính đàn bà, phụ nữ thông minh không nên qua lại với người như thế này kẻo khổ sở, bất hạnh dài dài trong hôn nhân.

Đàn bà có tính đàn ông có thể trở thành người mẹ, người vợ tốt. Nhưng đàn ông có tính đàn bà thì không bao giờ trở thành người chồng, người cha tử tế. Thế nên phụ nữ thông minh hãy tránh xa kiểu người đàn ông “mặc váy” này để không khổ cả đời.

Nói hoài một vấn đề

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Phụ nữ thông minh không chọn kiểu người hay càm ràm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nói hoài một vấn đề, dù qua bao lâu rồi cũng moi móc lại để nói đích thị là kiểu người có tính đàn bà. Nếu người đàn ông của bạn có dấu hiệu này, nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Bởi có lấy làm chồng, bạn sẽ khổ sở vì cứ nghe hoài một vấn đề. Lỡ bạn làm sai một chuyện gì đó, anh ấy cũng sẽ đay nghiến đến cuối đời.

Tính toán chi li

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Đàn ông tử tế không tính toán với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi hẹn hò, chưa chính thức làm vợ chồng thì nên sòng phẳng chuyện tiền bạc, đó là điều bình thường. Nhưng người đàn ông hơn thua, tính toán từng đồng với bạn thì nên cân nhắc lại mối quan hệ này. Người đàn bà khôn ngoan nên biết ai là người thích hợp và tốt với mình nhất để không khổ.

Xét nét từng chút một

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Đàn ông hèn ưa soi mói - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ăn mặc như thế nào, anh ấy cũng soi mói chê bai, thức ăn có mặn một chút cũng cằn nhằn từ đầu đến cuối bữa ăn. Hoặc khi bạn lỡ lời nói gì đó, anh ấy cũng sẽ phân tích từng câu từng chữ để bắt tội bạn. Hễ có chuyện xảy ra, anh ấy cũng đổ hết lỗi lầm cho bạn. Anh ấy không bao giờ nhận lỗi về mình mà luôn tìm cách trốn tội. 

Thù dai

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Đàn ông thù dai, phụ nữ hãy tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông bản lĩnh thường nhớ những chuyện lớn lao, không có thời gian hoặc tâm trí để ý đến những điều nhỏ nhặt. Nhưng kiểu người thù dai, nhớ kỹ đích thị là đàn ông “mặc váy”. Họ luôn nhớ những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình. Kiểu đàn ông này vốn không phải là người mà chị em phụ nữ nên trao thân gửi phận.

Nhiều chuyện

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Đàn ông thích buôn dưa lê không phải là người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Nói đến nhiều chuyện, thích buôn dưa lê ai cũng nghĩ đến phụ nữ. Nhưng nếu đàn ông có tính cách này, phụ nữ nên cẩn thận. 

Đánh phụ nữ

Đàn ông đánh phụ nữ cũng nằm trong danh sách kiểu đàn ông thích "mặc váy". Bởi chỉ có người lòng dạ đàn bà mới có thể hơn thua, đánh đập phái yếu. Nếu người đàn ông của bạn có tính cách này nên tránh càng xa càng tốt kẻo rước họa vào người.

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Phụ nữ thông minh đừng làm những điều ngớ ngẩn này kẻo đánh mất khí chất, bị đàn ông xa lánh ngàn dặm.

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