Phụ nữ bị chồng đánh: Đừng im lặng, hãy làm những điều này để tự bảo vệ mình

Phụ nữ yêu 28/08/2019 15:29

Phụ nữ lấy nhầm gã chồng vũ phu xem như khổ cả đời, vì vậy nếu bị chồng đánh, bạn đừng cam chịu mà hãy làm những điều này.

Vừa qua, vụ việc chồng đánh vợ ở Hà Nội đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Người ta thường bảo phụ nữ lấy chồng đã khổ, lấy nhầm chồng vũ phu còn đắng cay hơn. Thế nên nếu người đàn ông của bạn có máu vũ phu trong người, bạn hãy làm những hành động này để tự bảo vệ lấy mình.

Cầu cứu người thân trong gia đình

Đàn ông đánh vợ một lần có thể là do nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc cũng như hành động. Nhưng đến lần hai, lần ba, chắc chắn tính cách của họ có vấn đề. Vì vậy phụ nữ đừng cam chịu người chồng tệ bạc này mà hãy lên tiếng cầu cứu mọi người giúp đỡ.

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Phụ nữ đừng im lặng khi có người chồng vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang trong tình trạng yếu thế, hãy để người khác giúp đỡ, can thiệp. Nhất là những người thân trong gia đình bạn. Họ không bao giờ muốn bạn phải tiếp tục chịu đựng cuộc sống khổ sở như vậy. Vả lại khi đã có sự can thiệp của người thân, chồng của bạn sẽ không dám làm bậy nữa. 

Ly hôn ngay

Có thể tha thứ cho người chồng trót say nắng nhưng đàn ông đánh vợ là loại chẳng ra gì. Thế nên hãy ly hôn, đừng để anh ta có cơ hội đánh đập bạn thêm một lần nào nữa. Phụ nữ khôn ngoan trước tiên phải biết những gì tốt cho mình.

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Nếu được cứ ly hôn để giải thoát cho mình khỏi những chuỗi ngày mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc là khi bạn biết buông bỏ những điều tệ hại để tìm những điều tốt đẹp hơn. Ở lại bên người có máu vũ phu như vậy, cả đời cũng chẳng thể nào cười nổi. Thế nên hãy cứ tiễn anh ấy ra khỏi cuộc đời của bạn, đừng tiếc nuối, cũng đừng cố chấp giữ lại.

Nhờ pháp luật can thiệp

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Phụ nữ đừng chịu đựng, hãy nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh phải có kiến thức, phải biết luật pháp để bảo vệ mình. Khi bị bạo lực gia đình, bạn đừng chịu đựng từ ngày này qua ngày khác. Đừng trở thành người phụ nữ nhút nhát, bị tổn thương cũng không dám lên tiếng.

Học cách tự vệ

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Phụ nữ khôn ngoan phải biết tự bảo vệ mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thời gian hãy học những chiêu tự vệ. Đừng đứng yên chịu trận, hãy tập những chiêu phòng vệ dành cho phụ nữ. Nếu không thể ly hôn, hãy học võ để bảo vệ mình.

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan không tự làm khổ mình, không cam chịu ở lại trong một cuộc hôn nhân đầy sự xem thường của người chồng tệ bạc.

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