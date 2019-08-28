Vừa qua, vụ việc chồng đánh vợ ở Hà Nội đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Người ta thường bảo phụ nữ lấy chồng đã khổ, lấy nhầm chồng vũ phu còn đắng cay hơn. Thế nên nếu người đàn ông của bạn có máu vũ phu trong người, bạn hãy làm những hành động này để tự bảo vệ lấy mình.

Nếu bạn đang trong tình trạng yếu thế, hãy để người khác giúp đỡ, can thiệp. Nhất là những người thân trong gia đình bạn. Họ không bao giờ muốn bạn phải tiếp tục chịu đựng cuộc sống khổ sở như vậy. Vả lại khi đã có sự can thiệp của người thân, chồng của bạn sẽ không dám làm bậy nữa.

Đàn ông đánh vợ một lần có thể là do nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc cũng như hành động. Nhưng đến lần hai, lần ba, chắc chắn tính cách của họ có vấn đề. Vì vậy phụ nữ đừng cam chịu người chồng tệ bạc này mà hãy lên tiếng cầu cứu mọi người giúp đỡ.

Ly hôn ngay

Có thể tha thứ cho người chồng trót say nắng nhưng đàn ông đánh vợ là loại chẳng ra gì. Thế nên hãy ly hôn, đừng để anh ta có cơ hội đánh đập bạn thêm một lần nào nữa. Phụ nữ khôn ngoan trước tiên phải biết những gì tốt cho mình.

Nếu được cứ ly hôn để giải thoát cho mình khỏi những chuỗi ngày mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc là khi bạn biết buông bỏ những điều tệ hại để tìm những điều tốt đẹp hơn. Ở lại bên người có máu vũ phu như vậy, cả đời cũng chẳng thể nào cười nổi. Thế nên hãy cứ tiễn anh ấy ra khỏi cuộc đời của bạn, đừng tiếc nuối, cũng đừng cố chấp giữ lại.

Nhờ pháp luật can thiệp

Phụ nữ đừng chịu đựng, hãy nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh phải có kiến thức, phải biết luật pháp để bảo vệ mình. Khi bị bạo lực gia đình, bạn đừng chịu đựng từ ngày này qua ngày khác. Đừng trở thành người phụ nữ nhút nhát, bị tổn thương cũng không dám lên tiếng.

Học cách tự vệ

Phụ nữ khôn ngoan phải biết tự bảo vệ mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thời gian hãy học những chiêu tự vệ. Đừng đứng yên chịu trận, hãy tập những chiêu phòng vệ dành cho phụ nữ. Nếu không thể ly hôn, hãy học võ để bảo vệ mình.