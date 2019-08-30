Những điều phụ nữ tưởng được chấm điểm 10 nào ngờ lại khiến đàn ông chán ghét

Phụ nữ yêu 30/08/2019 14:29

Phụ nữ thông minh đừng làm những điều ngớ ngẩn này kẻo đánh mất khí chất, bị đàn ông xa lánh ngàn dặm.

Nhiều chị em nghĩ đây là những hành động được đàn ông chấm điểm 10 tròn trĩnh. Nhưng thực tế họ lại cảm thấy mệt mỏi, mất hứng mỗi khi nhìn thấy phụ nữ trong bộ dạng như vậy.

Trang điểm như “hát cải lương”

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Phụ nữ thông minh không trang điểm quá lòe loẹt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh không trang điểm quá dày, quá lòe loẹt. Họ sẽ biết cách để bản thân xinh đẹp, tươi tắn, tự nhiên nhất trong mắt đàn ông. Họ không mang gương mặt phấn son dày đặc xuất hiện trước mặt người mình yêu. Người phụ nữ khôn ngoan chỉ nên trang điểm nhẹ nhàng nhất để không khiến đàn ông sợ hãi.

Sỗ sàng về “chuyện ấy”

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Phụ nữ không nên sỗ sàng về chuyện chăn gối với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng sỗ sàng, mở lời trước về chuyện chăn gối. Bởi đàn ông khi nghe chuyện này sẽ đánh giá phẩm chất của bạn. Nếu bạn cứ nhắc đến chuyện này, chắc chắn sẽ khiến đàn ông chạy dài, không bao giờ muốn hẹn hò nữa.

Ăn mặc quá hở hang

Đàn ông thích những cô nàng chân dài eo thon. Nhưng họ không chấp nhận được việc người phụ nữ của mình lại ăn mặc hở hang, thiếu vải. Bởi họ cảm thấy phụ nữ như vậy quá hư hỏng. Vả lại họ không thích cảm giác những đàn ông khác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của mình.

Uống say mèm

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Đàn bà khôn ngoan đừng uống say mèm trước mặt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ nhất kiểu phụ nữ uống say mèm rồi làm những hành động lố lăng. Thế nên phụ nữ đừng nghĩ đàn ông thích những cô nàng giỏi nhậu. Làm gì thì làm, hãy giữ bản thân tỉnh táo nhất. Đừng để người đàn ông mình yêu thấy được bộ dạng say xỉn của mình. Đừng để đàn ông cảm thấy chán ngán khi nhìn thấy bộ mặt khác hẳn bình thường của bạn.

Giả vờ ngốc nghếch

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Phụ nữ đừng tỏ ra ngây thơ ngu ngơ không biết gì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích bảo vệ phụ nữ yếu đuối nhưng hoàn toàn không thích những cô nàng tỏ vẻ ngây thơ, ngốc nghếch. Họ không thích kiểu phụ nữ chuyện gì cũng biết nhưng lúc nào cũng tỏ ra không biết gì để được bảo vệ. Đừng trở thành kẻ ngốc trước mặt đàn ông, mà hãy để anh ấy tôn trọng. 

Giả vờ thăng hoa trong "chuyện ấy"

Trong chuyện chăn gối, bạn nên đặt cảm xúc thật của mình vào. Đừng làm những hành động thái quá khiến đàn ông cảm thấy chán ghét, sợ hãi. Chẳng hạn như đừng giả vờ lên đỉnh. Hãy biểu lộ cảm xúc thật của mình để cả hai cùng thăng hoa hơn trong "chuyện ấy".

Phụ nữ khôn ngoan biết im lặng đúng lúc để được đàn ông tôn trọng

Phụ nữ khôn ngoan biết im lặng đúng lúc để được đàn ông tôn trọng

Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan phải biết những loại cơm nên ăn, những việc nên làm và những thời điểm nên im lặng để được đàn ông một lòng yêu thương, tôn trọng.

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