Chiêu BẮT BÀI đàn ông ngoại tình của phụ nữ cao tay thông qua những dấu hiệu này

Phụ nữ yêu 10/09/2019 15:24

Đàn ông ngoại tình dù tinh vi, giấu giếm khéo léo đến mấy cũng sẽ để lộ những điều này, phụ nữ tinh ý một chút sẽ phát hiện ra ngay.

Phụ nữ coi trọng chuyện chung thủy của người đàn ông. Trong hôn nhân, họ có thể ăn không no mặc không ấm, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận chồng phản bội. Muốn biết người đàn ông của bạn có thủy chung hay không, hãy để ý những dấu hiệu này.

Cách trả lời điện thoại thay đổi bất thường

Đàn ông ngoại tình thường có những hành động bất thường. Chỉ cần phụ nữ khéo léo một chút sẽ nhận ra ngay. Chẳng hạn như việc anh ấy nghe điện thoại, bạn cũng có thể “bắt bài” xem chồng có đang tòm tem bên ngoài hay không.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình thường có những thay đổi bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như nghe điện thoại một cách lén lút hoặc không bao giờ nghe điện thoại trước mặt bạn. Hoặc ánh mắt của anh ấy luôn đề phòng có người đến gần mình khi nghe cuộc gọi từ ai đó. Chắc chắn chồng bạn đang có những điều giấu giếm vợ. Phụ nữ nên đề phòng để không bị cắm sừng.

Tốt bất thường với vợ

dan ong ngoai tinh 2
Đàn ông đối xử tốt bất thường với vợ, có thể đang làm chuyện gì đó có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi làm chuyện có lỗi thường dùng quà cáp để bù đắp. Anh ấy cảm thấy xấu hổ, không thể đối diện với bạn một cách bình thường. Thế nên mới hết lòng đối xử tốt với bạn để che mắt, đồng thời để đánh lạc hướng chú ý của vợ.

Chăm chút vẻ ngoài thái quá

dan ong ngoai tinh 3
Đàn ông thay đổi bản thân chắc chắn có mờ ám - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu như chàng thanh niên mới lớn. Anh ấy bỗng quan tâm chăm sóc vẻ ngoài. Nếu chồng bạn có những biểu hiện “dậy thì lần nữa” này, chắc chắn anh ấy đang yêu. Bạn cần để ý chồng nhiều hơn kẻo bị phản bội mà không biết.

Thay đổi mật khẩu điện thoại, thiết bị điện tử cá nhân

dan ong ngoai tinh 4
Thay đổi mật khẩu điện thoại là dấu hiệu đàn ông làm chuyện mờ ám - Ảnh minh họa: Internet

Thời buổi công nghệ phát triển, chiếc điện thoại trở thành vật dụng “tiếp tay” cho những người chồng ngoại tình. Nếu dạo này chồng bạn bỗng dưng thay đổi password điện thoại thường xuyên, có thể anh ấy đang che giấu điều gì đó. 

Hay nổi cáu vô cớ

dan ong ngoai tinh 5
Đàn ông nổi giận vô cớ thường không còn yêu vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu đàn ông ngoại tình rất dễ nhận biết là hay nổi giận vô cớ. Một là vì họ cảm thấy chán ghét vợ. Hai là vì họ không được nhân tình thỏa mãn nên mới mang bực dọc về trút lên vợ con.

Nghiệp báo của những kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào

Nghiệp báo của những kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào

Dưới đây là những nghiệp báo của kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào để rồi hối hận, trả nghiệp suốt đời cũng không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng phản bội dấu hiệu đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này