Phụ nữ coi trọng chuyện chung thủy của người đàn ông. Trong hôn nhân, họ có thể ăn không no mặc không ấm, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận chồng phản bội . Muốn biết người đàn ông của bạn có thủy chung hay không, hãy để ý những dấu hiệu này.

Ví dụ như nghe điện thoại một cách lén lút hoặc không bao giờ nghe điện thoại trước mặt bạn. Hoặc ánh mắt của anh ấy luôn đề phòng có người đến gần mình khi nghe cuộc gọi từ ai đó. Chắc chắn chồng bạn đang có những điều giấu giếm vợ. Phụ nữ nên đề phòng để không bị cắm sừng.

Đàn ông ngoại tình thường có những hành động bất thường. Chỉ cần phụ nữ khéo léo một chút sẽ nhận ra ngay. Chẳng hạn như việc anh ấy nghe điện thoại, bạn cũng có thể “bắt bài” xem chồng có đang tòm tem bên ngoài hay không.

Tốt bất thường với vợ

Đàn ông đối xử tốt bất thường với vợ, có thể đang làm chuyện gì đó có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi làm chuyện có lỗi thường dùng quà cáp để bù đắp. Anh ấy cảm thấy xấu hổ, không thể đối diện với bạn một cách bình thường. Thế nên mới hết lòng đối xử tốt với bạn để che mắt, đồng thời để đánh lạc hướng chú ý của vợ.

Chăm chút vẻ ngoài thái quá

Đàn ông thay đổi bản thân chắc chắn có mờ ám - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu như chàng thanh niên mới lớn. Anh ấy bỗng quan tâm chăm sóc vẻ ngoài. Nếu chồng bạn có những biểu hiện “dậy thì lần nữa” này, chắc chắn anh ấy đang yêu. Bạn cần để ý chồng nhiều hơn kẻo bị phản bội mà không biết.

Thay đổi mật khẩu điện thoại, thiết bị điện tử cá nhân

Thay đổi mật khẩu điện thoại là dấu hiệu đàn ông làm chuyện mờ ám - Ảnh minh họa: Internet

Thời buổi công nghệ phát triển, chiếc điện thoại trở thành vật dụng “tiếp tay” cho những người chồng ngoại tình. Nếu dạo này chồng bạn bỗng dưng thay đổi password điện thoại thường xuyên, có thể anh ấy đang che giấu điều gì đó.

Hay nổi cáu vô cớ

Đàn ông nổi giận vô cớ thường không còn yêu vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu đàn ông ngoại tình rất dễ nhận biết là hay nổi giận vô cớ. Một là vì họ cảm thấy chán ghét vợ. Hai là vì họ không được nhân tình thỏa mãn nên mới mang bực dọc về trút lên vợ con.