Những điều đại cấm kỵ khi vợ chồng cãi nhau chớ dại phạm phải

Dưới đây là những điều khi vợ chồng cãi nhau cần tránh, nếu không sẽ tan nhà nát cửa, sớm muộn gì cũng đi đến quyết định ly hôn.

Đã là vợ chồng thì đừng xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Đừng mang chuyện quá khứ ra dằn vặt nhau. Có chuyện gì cứ giải quyết xong xuôi rồi cho qua, đừng bao giờ giữ trong lòng.

Trong hôn nhân, nếu có cãi nhau cứ thẳng thắn nói một lần rồi bỏ qua hết những hiềm khích. Đừng giữ trong lòng để rồi sinh hận, sinh thù, đến mức không thể nào tha thứ cho nhau được.

Đổ lỗi cho nhau

Dù ai đúng ai sai cũng đừng đổ hết lỗi lầm cho đối phương. Mỗi người cần nghiêm khắc nhìn nhận lại về bản thân mình. Xem mình đã làm sai chuyện gì, không thể nào đổ hết lỗi cho bạn đời của mình được.

Vợ chồng đừng đổ hết lỗi cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Hãy truy tìm nguyên nhân xảy ra cuộc cãi vã này. Khi tìm ra được nguyên nhân rồi, cả hai sẽ biết cách khắc phục và sau này không còn cãi nhau vì những điều này nữa. Có như vậy, vợ chồng mới hạnh phúc, hôn nhân mới được bền lâu.

Ngủ riêng

Một trong những điều cấm kỵ trong hôn nhân là ngủ riêng. Vợ chồng dù có cãi nhau lớn đến mấy cũng đừng ngủ riêng, đừng rời khỏi nhà. Bởi điều này dễ tạo khoảng cách lớn giữa hai vợ chồng. Bạn càng đẩy người kia ra khỏi mình càng khiến hôn nhân đổ vỡ. Thế nên dù vợ chồng mâu thuẫn, cả hai hãy ngủ chung để có cơ hội làm hòa.

Bỏ đi

Vợ chồng hãy thỏa thuận với nhau một điều là dù cãi nhau đến trời long đất lở nhưng vẫn phải ở nhà. Bởi khi rời khỏi nhà với tâm trạng bực dọc, người kia rất dễ rơi vào lưới tình với người khác.

Vợ khôn ngoan đừng ép chồng phải bỏ đi khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng nói những lời khiêu khích khiến chồng bỏ đi khi nóng giận. Hãy cố gắng làm dịu bầu không khí trong nhà để anh ấy dù có tức giận cũng không thể nào bỏ đi được.

Xem việc cãi vã như “cơm bữa”

Vợ chồng cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi nhưng cãi vã thường xuyên sẽ không tốt. Khi xem việc xung đột, cãi vã là “cơm bữa”, mối quan hệ sẽ dần đi đến ngõ cụt.

Vợ chồng hãy biết tiết chế cảm xúc, đừng cãi nhau quá thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Mâu thuẫn một hai lần có thể làm hòa, còn khi cãi nhau nhiều quá cả hai sẽ dần chán nản không muốn nói chuyện với nhau nữa.