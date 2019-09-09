Học ngay bí quyết giữ chồng thần thánh của phụ nữ khôn ngoan, hiệu quả đến không ngờ

Đàn ông ngoại tình vốn dĩ chẳng phải là chuyện hiếm. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan phải thủ sẵn cho mình những bí quyết giữ chồng thần thánh này để khiến anh ấy không bao giờ rời xa vòng tay vợ.

Vì vậy cứ buông chồng khi cần. Hãy để họ biết mình vốn không quan trọng với vợ như bản thân tưởng tượng. Tuy nhiên buông thả cũng có giới hạn, hãy biết thời điểm thích hợp để kéo chồng về. Đừng để anh ấy lún sâu vào chuyện ngoại tình đến mức không còn biết đường về.

Hôn nhân giống như một sợi dây kéo hai đầu, lỏng quá cũng không được, căng quá sẽ bị đứt. Thế nên phụ nữ hãy biết sử dụng tuyệt kỹ lạt mềm buộc chặt để giữ chồng. Khi bạn tỏ ra không cần chồng, anh ấy sẽ tự động nghiêng về phía bạn. Còn khi bạn tỏ ra rất cần chồng, anh ấy sẽ không ngừng làm tổn thương bạn.

Duy trì chuyện chăn gối

Phụ nữ nên nhớ đừng “cấm cửa” chồng chỉ vì bản thân mình không có hứng thú. Hãy duy trì chuyện phòng the nồng nhiệt để giữ lửa hôn nhân. Đồng thời vợ khôn ngoan cũng nên học những cách tăng tình thú trên giường để chồng chết mê chết mệt.

Phụ nữ hãy duy trì chuyện chăn gối với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi được thỏa mãn, đàn ông sẽ không còn "đứng núi này trông núi nọ". Chỉ cần vợ có bí quyết, chồng sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh suốt đời không thay lòng.

Nịnh chồng

Người đàn bà khôn ngoan phải biết cách nịnh chồng đúng lúc. Trong hôn nhân đừng quá khô khan, hãy dành cho chồng những lời khen để anh ấy có thêm động lực. Đàn ông ai cũng sẽ mềm lòng trước những lời ngọt ngào, nịnh nọt của vợ.

Phụ nữ khôn phải biết cách nịnh chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết vì sao nhân tình lại dễ dàng chiếm được tình cảm của đàn ông không? Đó là vì cô ta biết nói những lời đàn ông thích nghe. Thế nên bạn đừng để thua nhân tình về điểm này. Lời khen không mất tiền mua, dành cho chồng thì càng không hề uổng phí.

Đẹp mọi lúc mọi nơi

Phụ nữ phải đẹp mọi lúc mọi nơi để chồng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách giữ chồng thần thánh, hiệu quả nhất. Khi đi bên cạnh người vợ xinh đẹp, đàn ông sẽ không có tâm trí để ngắm những phụ nữ khác. Suy cho cùng, phụ nữ nên và nhất định phải biết làm đẹp. Làm đẹp không chỉ để giữ được chồng mà còn giúp bản thân tự tin hơn.