Nghiệp báo của những kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào

Tâm sự gia đình 09/09/2019 14:44

Dưới đây là những nghiệp báo của kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào để rồi hối hận, trả nghiệp suốt đời cũng không hết.

Phụ nữ chỉ có một cuộc đời để sống, thà độc thân để tìm hạnh phúc đích thực, chứ đừng dại trở thành kẻ giật chồng và phải mang những nghiệp báo đớn đau này.

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Phụ nữ đừng bao giờ trở thành kẻ giật chồng thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Quả báo đến tận đời sau

Câu chuyện về bà chị của tôi là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Đến tận bây giờ chị cũng không thể nào ngờ, con gái lại bước theo vết xe đổ của mình. Con chị cũng trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác.

Người vợ đó đã nhiều lần đến nhà, rồi cả công ty của con gái chị làm ầm ĩ, dọa nạt. Đây là cảnh tượng mà trước đây chị phải gánh chịu khi trở thành kẻ cướp chồng thiên hạ.

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Nghiệp báo của kẻ thứ ba sẽ ảnh hưởng đến tận đời sau - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lần chị khuyên con buông bỏ nhưng con chị vẫn cứng đầu, cố chấp không nghe lời ai. Lo lắng con gái sẽ xảy ra chuyện, nhưng người mẹ từng cướp chồng người khác như chị lại không thể làm được gì. Chị bảo, có lẽ đây là nghiệp chị mang nhưng con cái phải trả.

Quan niệm dân gian cho rằng làm chuyện xấu ắt sẽ bị quả báo không sớm thì muộn. Đau đớn nhất, có thể bản thân người gây nghiệp không phải gánh chịu mà là người thân gánh hộ. 

Gia đình tán gia bại sản

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Kẻ cướp chồng thiên hạ suốt đời không thể sống yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ thứ ba phải chịu cảnh gia đạo lục đục, công việc thất bại, làm bao nhiêu cũng không ngóc đầu lên được. Suốt đời phải gánh chịu nghiệp báo mà bản thân đã gieo. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, bạn phá hủy hạnh phúc của người khác, chắc chắn bạn cũng sẽ chịu quả báo y như vậy.

Chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, bản thân bạn cũng không thể nào sống yên ổn cả đời. Thế nên đàn bà khôn đừng vướng vào con đường này. Có yêu cũng hãy chọn đàn ông độc thân, có cưới cũng chọn người toàn tâm toàn ý với mình.

Làm khổ người thân

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Phụ nữ đừng làm khổ những người thân thiết của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ bản thân bạn phải chịu khổ sở mà con cái, cha mẹ, anh chị em cũng phải chịu nỗi đau chung. Bạn mất danh dự, mất thanh xuân, còn họ lại chịu sự sỉ nhục của người đời. Thế nên trước khi yêu đàn ông có vợ, hãy nghĩ tới nỗi đau của người thân.

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