Những điều tưởng không có gì nào ngờ lại phá hủy hết phúc đức 3 đời của phụ nữ

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm , nếu không sẽ vướng phải nhiều rắc rối, tổn hại phúc đức mà bản thân tích bao lâu nay. Chỉ cần làm một trong những việc đó, những công đức tích cóp của bạn đều “không cánh mà bay”.

Người đàn bà khôn ngoan sẽ dửng dưng trước những chuyện thị phi. Tai không nghe, lòng không phiền. Thế nên hãy bỏ ngoài tai những điều không hay để tâm thanh tịnh hơn.

Việc ngồi lê đôi mách vốn không phải là chuyện tốt đẹp. Là phụ nữ, đừng ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ. Chuyện của ai người đó tự gánh chịu, bạn đừng nói vào nói ra mà tạo nghiệp cho mình.

Than vãn

Ai cũng có những lúc khó khăn, bế tắc, đừng vì gặp chút khó khăn mà than vãn, trách móc. Thay vì ngồi than thân trách phận hay đợi người khác đến giúp, bạn hãy tự tìm lối thoát cho mình. Trong cuộc sống, mỗi khó khăn sẽ dạy cho bạn một bài học. Hãy tự tin đối mặt để có được những bài học xương máu cho bản thân.

Tức giận, cáu kỉnh

Phụ nữ đừng tức giận vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khí chất không nổi giận vô cớ. Bởi họ biết sự tức giận, cáu kỉnh sẽ mang lại một cái tâm xấu. Khi nóng giận, “con quỷ” trong lòng sẽ trỗi dậy và nuốt chửng phần thánh thiện trong con người bạn.

Khi đó những lời nói và hành động của bạn có thể sẽ gây tổn hại đến bản thân cũng như người khác. Thế nên có chuyện gì cũng hãy tự nhắc nhở mình, tuyệt đối đừng giận quá mất khôn.

Tò mò, tọc mạch

Những điều phụ nữ cần tránh đó là tò mò, tọc mạch chuyện của người khác. Nếu người ta thật sự tin tưởng, bạn không cần hỏi, họ cũng sẽ tự tâm sự. Còn khi họ muốn giấu giếm, chắc chắn bản thân bạn không cho họ cảm giác an toàn.

Phụ nữ khí chất đừng tò mò chuyện thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó hãy im lặng, đừng gặng hỏi, cũng đừng bắt ép họ phải tâm sự cùng bạn. Chuyện của thiên hạ cứ để họ tự giải quyết, bạn đừng xen vào, cũng đừng nói xấu người khác.

Xung đột, hỗn hào với cha mẹ

Phụ nữ muốn có phúc đức hãy có hiếu với cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tội nặng nhất là bất hiếu với cha mẹ. Nếu phạm phải, bạn sẽ đánh mất hết những phúc đức mà bản thân có được bao lâu nay. Thậm chí còn tích thêm nghiệp báo ảnh hưởng đến bản thân cũng như con cháu đời sau. Hôm nay bạn bất hiếu với cha mẹ, ngày mai con cháu sẽ đối xử với bạn y như vậy. Đó là vòng tuần hoàn của nghiệp báo.