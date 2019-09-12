Những điều đàn bà có gia đình nên nhớ để không sống khổ trong hôn nhân

Phụ nữ yêu 12/09/2019 10:25

Cách để phụ nữ sống hạnh phúc là cần nhớ những điều này. Dù có lấy chồng vô tâm hay gì đi nữa bạn cũng không khổ sở, cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình.

Phụ nữ không cần gì nhiều, chỉ mong lấy được người chồng tốt, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Muốn có được điều đó, chị em hãy ghi nhớ những điều này.

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Cách để phụ nữ sống hạnh phúc là không dựa dẫm ai - Ảnh minh họa: Internet

1. Trên cuộc đời này chỉ có ba mẹ là người có thể bao dung cho những lỗi lầm của bạn. Người đàn ông bên cạnh bạn có thể tốt nhưng chưa chắc đã đủ vị tha để chấp nhận sai lầm của bạn. Thế nên đừng đặt hết niềm tin vào họ để không cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.

2. Kẻ đáng sợ nhất không phải là kẻ thù hay người ghét mình mà là những người tưởng thân thiết ở bên cạnh. Người hôm nay cùng ăn cùng cười với mình, nhưng ngày mai có thể họ đã thay lòng.

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Phụ nữ hạnh phúc phải tự biết kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách để phụ nữ sống hạnh phúc phải tự biết kiếm tiền, mua những món mình thích mà không ngửa tay xin xỏ bất cứ ai. Tuy nhiên đàn bà khôn ngoan dù có tài giỏi đến mấy cũng đừng qua mặt chồng. Đừng tỏ ra bản thân giỏi giang, trên cơ người đàn ông của mình.

4. Đừng mải mê lo cho tương lai của con cái, hoặc quan tâm đến chồng mà bỏ quên bản thân. Bạn nên nhớ trên đời này, thứ quan trọng nhất đó chính là bản thân mình. Bạn phải biết yêu thương mình trước đã rồi hãy nghĩ đến việc chăm sóc tốt cho người khác. Đến bản thân cũng không thương thì đừng mong người khác sẽ thông cảm và tôn trọng bạn.

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Phụ nữ có gia đình muốn an yên phải yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

5. Giả sử chồng ngoại tình, bạn đừng mang điều đó dằn vặt bản thân. Đừng tự trách mình không tốt, chồng mới tìm đến người khác. Hãy nhớ rằng đàn ông phản bội là vì lòng dạ của họ, là vì họ ham mê của lạ, chứ không phải vì bạn không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ.

6. Phụ nữ nên nhớ con cái sẽ không bao giờ hạnh phúc được khi sống trong một gia đình có ba mẹ không hòa hợp. Thế nên đừng viện cớ vì con cái mà cam chịu ở lại trong một cuộc hôn nhân đầy sự phản bội và giả dối.

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Phụ nữ đừng viện cớ vì con mà ở lại trong cuộc hôn nhân đầy dối trá - Ảnh minh họa: Internet

7. Nếu ai đang làm dâu, hãy cố gắng trở thành người bạn của mẹ chồng. Đừng vì định kiến mẹ chồng nàng dâu mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Không phải mẹ chồng nào cũng “hắc ám”, không phải mẹ chồng nào cũng khó ăn khó ở. Chỉ cần bạn khéo léo nghe lời, thấu hiểu, mối quan hệ này sẽ dễ thở hơn.

8. Điều cuối cùng mà đàn bà có gia đình cần nhớ, bí quyết để phụ nữ hạnh phúc là đừng hy sinh quá nhiều!

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