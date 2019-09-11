Đàn ông yêu thật lòng sẽ có những hành động này sau khi ‘lên giường’ với bạn

Người ta thường nói muốn biết rõ lòng dạ của đàn ông, chỉ cần “lên giường" là biết ngay. Bởi sau khi đã có được bạn, đàn ông thường thể hiện rõ bản chất của mình, không còn giấu giếm bất cứ gì nữa. Nếu anh ấy làm những điều này sau khi có quan thật thân mật với bạn, đó là dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng .

Người thương bạn thật lòng sẽ không để bạn phải chịu uất ức hay tủi thân. Họ sẽ có những động thái chứng minh mối quan hệ với bạn không phải là qua đường.

Đàn ông yêu thật lòng sẽ không “quất ngựa truy phong” sau khi đã hành sự xong. Họ sẽ đối xử tốt và có trách nhiệm với bạn hơn cả khi còn yêu nhau. Họ sẽ đưa bạn về ra mắt gia đình rồi tính chuyện cưới hỏi.

Trò chuyện với bạn

Khi đã có được bạn rồi, đàn ông yêu thật lòng sẽ chịu khó lắng nghe những tâm sự và mong muốn của bạn. Chứ không tìm cách trốn tránh hay lặn mất tăm mất tích không còn liên lạc được. Nếu đã xác định lâu dài, đàn ông tử tế sẽ dịu dàng, đối xử tốt với người mà anh ấy xem là bạn đời.

Đối xử tốt với bạn hơn gấp trăm lần

Đàn ông tử tế luôn lắng nghe những gì bạn nói - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông giả dối sẽ nhanh chóng không từ mà biệt sau khi "lên giường". Còn đàn ông chung thủy sẽ đối xử tốt với bạn hơn trước gấp nhiều lần. Anh ấy sẽ không để bạn chịu thiệt thòi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với bạn.

Thay đổi cách nói chuyện

Nếu đã xác định bạn là vợ, anh ấy sẽ thay đổi cách nói chuyện thân mật, trìu mến hơn. Những hành động của anh ấy cũng trở nên dịu dàng và có tâm hơn. Khi còn mới yêu, cả hai có thể đùa giỡn xưng hô tùy tiện. Còn khi đã “xác nhận chủ quyền” rồi, anh ấy sẽ tự động biết thay đổi.

Đàn ông yêu thật lòng sau khi đã có được bạn sẽ thay đổi cách xưng hô - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết này không cổ xúy cho việc “ăn cơm trước kẻng”. Chỉ là khi bạn đã cảm thấy đối phương có thể đi với mình suốt cuộc đời, khi đó hãy vượt rào. Đừng dại trao đời con gái cho những người chỉ mới quen biết vài ba ngày hoặc không có cảm giác an toàn.