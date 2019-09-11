Phụ nữ thông minh phải biết cách gieo nỗi nhớ vào đầu đàn ông

Phụ nữ yêu 11/09/2019 10:38

Cách làm cho đàn ông say mê cả đời là chỉ cần gieo vào đầu họ những điều này để họ luôn nhớ nhung, đi đâu tâm trí cũng hướng về bạn.

Dưới đây là cách làm cho đàn ông say mê cả đời của phụ nữ thông minh. Dù có kết hôn bao lâu rồi, anh ấy vẫn một lòng hướng về vợ. Đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai cũng không động lòng vì vợ lúc nào cũng ở trong tâm trí họ.

Bạn là người phụ nữ tự do

Hãy cho đàn ông thấy và biết được rằng bạn là người phụ nữ tự do. Bạn không có tư tưởng dựa dẫm hay nhờ cậy vào bất cứ ai. Hãy là người tự lập, tự tin trong mắt đàn ông.

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Phụ nữ phải sống tự do và tự lập - Ảnh minh họa: Internet

Làm được điều này, anh ấy sẽ luôn nghĩ đến bạn. Anh ấy nghĩ bạn là mẫu người đặc biệt, không ai có thể thay thế được. Hãy là một người phụ nữ khôn ngoan, đừng trở thành gánh nặng khiến đàn ông chỉ muốn gạt bỏ khỏi tâm trí.

Mùi hương đặc trưng

Phụ nữ dù có bận rộn đến mấy cũng phải xinh đẹp và thơm. Đàn ông đặc biệt ấn tượng với kiểu phụ nữ có vẻ ngoài ưa nhìn và trên cơ thể phảng phất mùi hương đặc trưng. Vì vậy phụ nữ hãy tự biết chăm sóc bản thân.

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Cách làm cho đàn ông say mê là sở hữu mùi hương riêng - Ảnh minh họa: Internet

Dù có chồng hay chưa vẫn phải sạch sẽ, tươm tất để tạo ấn tượng khó phai trong lòng đàn ông. Để khi tiếp xúc với bất cứ ai, anh ấy cũng sẽ nhớ về mùi hương ngọt ngào trên người bạn.

Biết tạo không khí bất ngờ, lãng mạn

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Phụ nữ hãy tạo bất ngờ để chồng nhớ nhung cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ việc lãng mạn là trách nhiệm của đàn ông. Phụ nữ cũng nên chủ động để tạo bất ngờ. Chẳng hạn bạn có thể chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn để vợ chồng giữ lửa hôn nhân. Hoặc tặng một món quà bất ngờ để anh ấy cảm thấy vui vẻ. Có như vậy bạn mới luôn nằm trong tâm trí của đàn ông.

Học cách từ chối

Phụ nữ thông minh không phải chuyện gì cũng gật đầu đồng ý. Bạn cần phải đưa ra ý kiến, quan điểm của mình để được tôn trọng. Đàn ông sẽ ấn tượng và nhớ mãi kiểu phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và luôn làm chủ cuộc sống của mình.

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Phụ nữ khôn ngoan phải biết cách từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn bà khôn ngoan nên biết cách từ chối khi bản thân không thích. Từ chối những lời đề nghị của đàn ông khi cần để chứng tỏ bản thân không phải là người dễ dãi.

Cử chỉ hành động yêu thương

Mỗi người phụ nữ nên có bí quyết giữ chồng bằng những hành động yêu thương. Đây chắc chắn là điều khiến đàn ông say mê và khó quên nhất. Dù có đi đâu hay làm gì, anh ấy cũng sẽ nghĩ đến hành động đáng yêu đó.

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