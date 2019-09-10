Đàn ông cần 3 điều, phụ nữ muốn 3 thứ: Hãy đáp ứng cho nhau để giữ hôn nhân hạnh phúc

Trong hôn nhân, đàn ông cần 3 điều, đàn bà muốn 3 thứ cần phải đáp ứng cho nhau mới mong tình cảm lâu dài, sống đến bạc đầu.

Đàn ông làm việc bên ngoài, đấu đá tranh giành rất mệt mỏi. Vì vậy họ luôn cần một mái nhà ấm áp, bão dừng sau cánh cửa để có thể thư giãn. Thế nên người vợ khôn ngoan phải biết cách vun vén tổ ấm để chồng có chốn bình yên quay về mỗi khi mệt mỏi.

Cần một người vợ biết nấu ăn

Cách giữ hôn nhân hạnh phúc lâu dài là người vợ phải đảm đang. Phụ nữ dù tệ đến mấy cũng nên biết nấu vài món ngon. Bạn không thể cứ để chồng ăn cơm hàng cháo chợ hoài được. Một người vợ, người mẹ tốt phải biết nấu ăn và chăm sóc chồng con.

Đàn ông cần người phụ nữ biết nấu ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đôi khi chẳng cần gì nhiều. Họ chỉ cần sau những giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài, quay về nhà và được ăn bữa cơm ngon do chính tay vợ nấu. Khi đó mọi mệt mỏi và buồn phiền cũng sẽ tan biến.

Cần tự do

Dù đã là vợ chồng nhưng phụ nữ đừng bắt ép, gò bó người chồng của mình. Bạn đừng ép anh ấy phải kè kè bên vợ, đi đâu cũng phải có vợ con đi cùng. Anh ấy cũng có những mối quan hệ của mình. Hãy tạo cho chồng không gian riêng để giữ lửa hôn nhân.

3 điều phụ nữ muốn

Thấu hiểu, lắng nghe

Đàn ông cần tự do, phụ nữ cần được chồng lắng nghe - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống thiên về cảm xúc nhiều hơn đàn ông. Vì vậy họ luôn cần một người chồng biết lắng nghe và thấu hiểu những nỗi vất vả hay niềm vui của vợ. Thế nên đàn ông hãy biết điều này để đối xử tốt với vợ một chút. Hãy tập thói quen lắng nghe những điều vợ nói. Có vậy hôn nhân mới thật sự vững bền.

Được giúp việc nhà

Phụ nữ luôn muốn người chồng của mình làm việc nhà giúp vợ. Họ muốn những khi mệt mỏi có thể nhờ chồng rửa bát, quét nhà. Thế nên đàn ông tử tế hãy chia sẻ gánh nặng cùng vợ. Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả hai phải bình đẳng. Việc nhà không chỉ là trách nhiệm của phụ nữ mà còn là nhiệm vụ của chồng.

Cảm giác an toàn, yêu thương

Phụ nữ luôn cần sự yêu thương và cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn muốn được chồng yêu thương. Họ không cần cuộc sống quá giàu sang, chỉ cần người chồng của mình có thể hỏi han, quan tâm vợ. Họ muốn có cảm giác an toàn và yêu thương từ chồng. Thế nên đàn ông đừng vô tâm nữa mà hãy để tâm đến vợ nhiều hơn.