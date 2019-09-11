Đàn ông thường ngầm chấm điểm những điều này của phụ nữ trước khi rước về làm vợ

Có thể phụ nữ không để ý nhưng đàn ông luôn âm thầm chấm điểm những điều này trước khi ngỏ lời cầu hôn với bạn.

Đàn ông thích ngắm chân dài, eo thon nhưng sẽ chọn người phụ nữ thông minh làm vợ. Họ thích những người có trí tuệ và có chính kiến riêng. Khi lấy được người vợ hiểu chuyện, thông minh, đàn ông như hổ mọc thêm cánh, dễ dàng xây dựng sự nghiệp.

Cách chọn vợ của đàn ông thông minh không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà còn dựa vào nội tâm, tính cách. Họ thích những người trung thực, không nói những lời sáo rỗng. Bởi đàn ông không chịu được sự lừa dối, không thể chấp nhận được người vợ phản bội mình.

Hài hước

Cách chọn vợ của đàn ông thông minh luôn dựa vào sự hài hước - Ảnh minh họa: Internet

Mức độ hài hước của phụ nữ luôn được đàn ông đánh giá cao. Ở bên người có đầu óc khôi hài, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là người sống quá nội tâm. Đàn ông rất thích có một người vợ hài hước, luôn biết tạo không khí vui vẻ trong ngôi nhà của mình.

Sự tự tin

Phụ nữ tự tin luôn khiến đàn ông say mê. Bởi họ luôn biết được mình sẽ làm gì và nên làm gì mỗi khi đi bên cạnh người đàn ông của mình. Bên cạnh đó, khi một người phụ nữ hài lòng về bản thân, họ sẽ biết cách giúp người khác trở nên tuyệt vời giống họ.

Biết cảm thông

Đàn ông thích kiểu phụ nữ biết cảm thông - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc đời, tìm được người cùng mình chia sẻ niềm vui rất dễ, còn người thấu hiểu nỗi buồn của mình rất khó. Đàn ông khi thành công có nhiều người cùng chia vui, nhưng khi cô đơn, thất bại chỉ cần một người hiểu mình. Vì vậy đàn ông luôn cần một người biết thông cảm, thấu hiểu những nỗi đau của họ.

Thẳng thắn

Đàn ông thích nghe lời ngọt ngào nhưng lại cực kỳ ghét kiểu nịnh nọt. Đôi khi họ muốn có người thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của mình. Vì vậy mà họ rất cần một người thẳng thắn chỉ ra cho họ biết việc làm đó đúng hay sai, có điểm nào chưa tốt.

Đơn giản

Đàn ông thích người phụ nữ ăn mặc, trang điểm đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích phụ nữ xinh đẹp nhưng lại dị ứng với kiểu người ăn mặc, trang điểm quá lòe loẹt. Họ sẽ cảm thấy tự hào khi đi bên người phụ nữ có cách ăn mặc đơn giản nhưng toát lên khí chất. Thế nên phụ nữ hãy biết tiết chế cách trang điểm của mình. Đừng để đàn ông cảm thấy xấu hổ khi ở bên cạnh bạn.