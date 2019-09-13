Không cần phải có một vóc dáng đẹp, eo thon, chân dài, phụ nữ chỉ cần hội tụ đủ 4 loại khí chất này, chắc chắn đàn ông sẽ nối đuôi nhau theo đuổi, không bao giờ dám phản bội hay đùa giỡn.

Đặc biệt dù còn độc thân hay đã lấy chồng, họ cũng không từ bỏ ước mơ cũng như công việc của mình. Người phụ nữ khí chất sẽ không bỏ việc để ở nhà chồng nuôi mà sẽ tự kiếm tiền, tự sống cuộc đời mình mong muốn.

Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải có cốt khí. Người mang cốt khí thường trung thực, không nói lời xu nịnh, luôn tự tin sống tốt bằng đôi tay và khối óc của mình. Họ không dựa dẫm vào người khác, không để bản thân quá yếu đuối trông cậy vào đàn ông.

Tài khí

Tài khí nghĩa là giỏi giang và có lòng dạ thanh cao. Phụ nữ nhất định phải sở hữu tài khí. Khi gặp trẻ nhỏ phải đối xử dịu dàng, không nổi giận vô cớ. Khi gặp người già nhất định phải lễ phép, hiếu kính, sử dụng ngôn ngữ đúng mực. Khi gặp phụ nữ khác, không sân si, không kiêu ngạo hay khoe mẽ những thứ mình có.

Phụ nữ thông minh phải biết cách đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp đàn ông, họ không quá kiêu căng mà luôn đối xử với thái độ ôn hòa, nhã nhặn nhất. Đặc biệt không dùng nhan sắc để nắm giữ đàn ông mà chỉ dùng tài khí để có được trái tim của họ. Phụ nữ nên nhớ nhan sắc rồi sẽ phai tàn, chỉ có tâm hồn là trường tồn theo tháng năm.

Linh khí

Người đàn bà khôn ngoan sẽ không khoe khoang dù bản thân tài giỏi đến mấy. Họ luôn biết cách sống khiêm nhường, không ồn ào cũng không sân si. Bởi họ biết phụ nữ xinh đẹp nhất là khi có tâm hồn đẹp.

Đàn bà khôn ngoan phải có tâm hồn đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vẻ ngoài của phụ nữ vốn chỉ quyết định được vài phần, người đẹp nết mới chiếm được trái tim người khác. Đa số những người có linh khí, ánh mắt của họ sẽ trở nên sáng hơn và thu hút được sự chú ý của nhiều người. Họ không cần thể hiện quá nhiều, người khác nhìn vào là có cảm tình ngay.

Đại khí

Phụ nữ sở hữu loại khí này thường được nhiều người yêu mến, kính nể. Họ biết cách nói chuyện, đối nhân xử thế đúng chuẩn mực. Họ không bao giờ khiến người khác cảm thấy khó chịu mỗi khi ở bên cạnh. Hoặc không bao giờ nói những lời khiếm nhã, châm chọc người khác.

Phụ nữ phải biết giữ lòng tự trọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khí chất luôn biết bản thân muốn gì và làm gì. Họ không hạ bệ người khác để nâng cao giá trị của mình. Người đàn bà có đại khí luôn hiểu rõ về lòng tự trọng. Vì vậy họ không làm chuyện ảnh hưởng đến danh dự của mình.