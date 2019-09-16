Những kiểu đàn ông không có tố chất làm chồng, làm cha, suốt đời chỉ giỏi làm khổ phụ nữ

Phụ nữ yêu 16/09/2019 16:06

Dưới đây là những kiểu đàn ông nên tránh xa, phụ nữ chớ dại vướng vào mà khổ sở, chịu uất ức cả đời.

Người ta thường bảo phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định kết hôn với ai đó. Có những kiểu đàn ông nên tránh xa kẻo khổ sở cả đời, dù sống trong núi vàng núi bạc cũng không cảm thấy hạnh phúc.

Đàn ông đào hoa

Người đào hoa là một trong những kiểu đàn ông không nên yêu. Bởi người như thế này rất lăng nhăng, trăng hoa. Họ luôn thu hút, quyến rũ phụ nữ khác. Ở bên cạnh họ, bạn luôn phải lo lắng sợ hãi vì không biết khi nào họ bị cướp đi mất.

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Người đào hoa là một trong những kiểu đàn ông nên tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này thường có xu hướng ham chơi hơn là thích sống yên phận bên một người. Họ gặp ai cũng tán tỉnh, cưa cẩm, khó lòng mà chung thủy bên bạn tuyệt đối.

Kiểu người dẻo miệng

Đàn ông giỏi giao tiếp là tốt nhưng kiểu người dẻo miệng thường khá đào hoa. Phụ nữ bị thu hút bởi vẻ ngoài một thì bị đốn gục bởi cách nói chuyện đến mười.

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Phụ nữ đừng quen đàn ông dẻo miệng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích được khen ngợi, mà đàn ông khéo nói lại khá hiểu tâm lý này. Kiểu đàn ông này tưởng chừng tốt nhưng lại không đáng tin cậy. Họ ngọt ngào với bạn được thì cũng có thể dẻo miệng với người khác được.

Kiểu người ích kỷ

Phụ nữ hãy tránh xa kiểu đàn ông này. Bởi người chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ quan tâm đến mình thì không có năng lực chăm sóc người khác. Lấy họ về, chẳng khác nào bạn sống chung với một “người dưng” đúng nghĩa.

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Đàn ông ích kỷ thường không xem phụ nữ ra gì - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này luôn nghĩ cho lợi ích bản thân mà sẵn sàng bỏ rơi bạn không thương xót. Người phụ nữ khôn ngoan nên chọn người đàn ông có thể vì bạn mà làm tất cả, đừng yêu một người mà vì họ mà bạn phải nhọc công, nhọc sức.

Kiểu người không thích hôn nhân

Khi tiếp xúc, nói chuyện, bạn có thể biết được anh ấy có thuộc kiểu người hướng về hôn nhân hay không. Chẳng hạn, trong những cuộc trò chuyện, anh ấy luôn tìm cách lảng tránh, hoặc đã quen nhau nhiều năm rồi nhưng chẳng đả động gì đến chuyện kết hôn. Chắc chắn anh ấy là kiểu người không thích hôn nhân. Có thể là anh ấy chỉ quen bạn cho vui, chứ không có ý định sẽ cho bạn một danh phận.

Đàn ông keo kiệt

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Đàn ông keo kiệt chỉ giỏi làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu lấy phải người đàn ông keo kiệt, tính toán, người khổ chỉ có phụ nữ. Khi sống chung người chồng như thế này, bạn sẽ khổ sở vô cùng vì tính keo kiệt của anh ấy. Chuyện tiền bạc trong nhà anh ấy đều quản rất chặt. Thậm chí anh ấy còn tính toán từng đồng từng cắc với vợ con. Điều này không thể mang lại một cuộc hôn nhân hạnh phúc được.

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