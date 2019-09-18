Cuộc đời phụ nữ nên biết chọn bạn mà chơi, đừng giao du qua lại với những kiểu người này kẻo chuốc lấy buồn phiền, thậm chí còn mất chồng như chơi.

Họ khá ích kỷ và có lòng đố kỵ rất lớn, có thể bất chấp tất cả để cướp đi những thứ tốt đẹp của người khác. Đặc biệt họ dễ trở thành kẻ thứ ba , chuyên phá vỡ hạnh phúc của thiên hạ. Họ sẽ tìm mọi cách hãm hại, cướp đi hạnh phúc mà bạn đang có.

Loại người này không đáng để kết giao. Hãy loại bỏ họ ra khỏi cuộc đời bạn trước khi quá muộn. Kiểu người này thường ghen ghét, cảm thấy chướng mắt khi nhìn người khác hạnh phúc. Họ không cho phép bất cứ ai được sống vui vẻ ngoài bản thân mình.

Kiểu người cười hả hê trên nỗi đau của bạn

Kiểu bạn bè như thế này, phụ nữ thà không có còn hơn. Họ không thật tâm muốn trở thành chị em, bạn bè hay tri kỷ của bạn. Họ luôn dùng nỗi đau của bạn để mua vui cho bản thân. Nếu phụ nữ có bạn bè kiểu này nên tránh xa một chút.

Phụ nữ cười hả hê trên nỗi đau của người khác không phải người tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời cũng đừng để họ tiếp xúc với chồng hay người yêu của mình. Bởi có thể họ sẽ cướp đi người đàn ông của bạn lúc nào không hay. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy lựa bạn mà chơi.

Kiểu người lẳng lơ, "chơi với bạn, cướp chồng bạn"

Hãy cẩn trọng khi kết bạn với người lẳng lơ, gặp đàn ông là sáp vào. Nếu gặp phải kiểu người này, tốt nhất là nên loại khỏi cuộc đời của mình. Đây đích thị là kiểu đàn bà cướp chồng người khác.

Phụ nữ cẩn thận kẻo bị cướp mất chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhẹ dạ cả tin và xem trọng mối quan hệ “chị chị em em” này, bạn sẽ mất chồng, mất người yêu lúc nào không hay. Kiểu người này mang mệnh “hồ ly”, chuyên cướp chồng người khác. Và họ lấy đó làm niềm vui cho bản thân mình. Phụ nữ khôn ngoan chớ qua lại với loại người này.

Kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ, khi nghèo thì là người dưng

Kiểu người này không trọng tình nghĩa. Khi bạn giàu có, họ luôn đi theo nịnh nọt, o bế, đến khi bạn tay trắng thì ngó lơ. Kiểu bạn này khá ham mê vật chất và không bao giờ chơi bền lâu.

Phụ nữ đừng giao du với kiểu người không có tình nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, họ sẽ thân thiết với bạn. Khi bạn khó khăn, họ xem bạn là người dưng. Đây là kiểu người ăn cháo đá bát, bội bạc vô ơn. Bạn sẽ không thể trông cậy gì từ kiểu bạn bè này. Thế nên phụ nữ hãy khôn khéo xem ai tốt với mình mà chơi.