Vợ khôn đừng lải nhải bên tai chồng những câu hỏi này kẻo gia đình lục đục

Phụ nữ yêu 24/09/2019 10:58

Dưới đây là những câu vợ khôn không nói với chồng kẻo hôn nhân xảy ra cãi vã, gia đình lục đục, vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt.

Hôn nhân cần sự khéo léo của người phụ nữ để duy trì và vun vén. Bạn đừng bao giờ mang những vấn đề này ra để chất vấn, hoạnh họe chồng. Bởi những câu hỏi này có thể là nguồn cơn khiến vợ chồng lục đục không yên, hôn nhân bất hạnh.

Anh yêu em nhiều chừng nào?

Phụ nữ thường muốn biết mức độ tình cảm của người đàn ông dành cho mình. Nhưng họ lại không biết đây là câu hỏi khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi nhất. Bởi đàn ông vốn không thích biểu lộ cảm xúc quá nhiều, cũng không thích mang tình yêu ra để so sánh, đong đếm. Trong khi đó, phụ nữ lại muốn biết tình cảm chồng dành cho mình lớn đến dường nào.

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Phụ nữ đừng lạm dụng câu này mà tạo áp lực cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, vợ chồng thường xảy ra vãi vã, giận hờn. Thế nên vợ khôn ngoan muốn biết hãy hỏi đúng lúc, đừng lặp lại quá nhiều. Đừng tạo áp lực cho người đàn ông, cũng đừng để câu nói “anh yêu em” trở thành rỗng tuếch, vô nghĩa.

Nếu em bảo anh chết vì em, anh có làm không?

Đây là một trong những câu vợ khôn không nói với chồng. Nếu thương chồng thật lòng, bạn sẽ không hỏi câu khó trả lời này. Bạn sẽ biết quý trọng thời gian ở bên nhau, chứ không "đánh đố" người kia có thể đánh đổi tính mạng vì mình hay không?

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Đây là một trong những câu vợ khôn không nói với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhớ chẳng ai dại mang tính mạng của mình ra để chứng minh. Thậm chí câu hỏi ngớ ngẩn này còn khiến đàn ông cảm thấy bạn không thật sự thương anh ấy.

Em có phải là người anh yêu nhất không?

Phụ nữ nên nhớ đàn ông có trái tim nhiều ngăn. Vì vậy đừng dại hỏi câu này rồi tự làm tổn thương mình. Tuy đàn ông có vợ nhưng họ vẫn có thể say nắng những cô nàng khác. Khi đó bạn cũng chẳng thể cấm cản được. Thế nên đừng đưa ra câu hỏi khiến đàn ông phải nói dối.

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Phụ nữ đừng để đàn ông nhức đầu vì những câu hỏi ngớ ngẩn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không phải là thứ nhất thì hãy cố gắng trở thành người duy nhất có thể giữ chân chồng. Hãy hành động để chồng thấy được bản lĩnh, khí chất thật sự của bạn.

Nếu em không còn xinh đẹp nữa, anh có yêu em không?

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Phụ nữ đừng hỏi nhiều mà hãy phấn đấu làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những câu vợ không nên hỏi chồng. Liệu bạn có chấp nhận và thỏa mãn với câu trả lời của chồng không? Dĩ nhiên khi vợ hỏi câu này, ông chồng nào cũng sẽ bảo là "có", nhưng đây có phải là suy nghĩ thật của họ? Thay vì dằn vặt chồng bằng câu hỏi này thì hãy cố gắng làm đẹp. Khi đó, chồng bạn sẽ tìm mọi cách để giữ vợ.

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