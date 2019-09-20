Đàn ông ‘đẩy’ vợ ra vào những thời điểm này sẽ gánh nghiệp báo, cả đời sống trong cô đơn

Người đàn ông dại và khôn khác nhau ở cách cư xử với vợ. Người khôn luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên vợ, bên gia đình. Còn người dại luôn tìm cách bỏ rơi vợ vào những thời điểm này và phải gánh nghiệp báo cả đời.

Người đàn ông “đẩy” vợ ra khỏi cuộc đời của mình lúc này sẽ không thể nào thành công được. Có ngồi trên núi vàng, núi bạc cũng không thể hạnh phúc suốt đời. Không có người vợ chính chuyên bên cạnh quán xuyến, tiết kiệm, đàn ông sẽ ăn chơi, vung tay quá trán và rồi mất hết.

Đàn ông vô tâm bỏ vợ khi cuộc sống giàu sang sẽ lãnh nghiệp báo nặng nề. Lãng quên người vợ tào khang đã cùng mình vượt qua bao khó khăn, không đáng được gọi là đàn ông. Cuộc đời này đều có quả báo đối với những vong ơn bội nghĩa. Nhất là trong hôn nhân, chồng bỏ rơi vợ khi sang giàu sẽ gánh nghiệp lớn.

Khi vợ sinh con

Khi phụ nữ lấy chồng, họ chấp nhận nửa cuộc đời còn lại giao phó cho chồng. Họ chấp nhận bụng mang dạ chửa chín tháng mười ngày rồi sinh nở trong đau đớn. Họ chấp nhận đánh đổi vóc dáng, nhan sắc để sinh con cho chồng.

Bỏ vợ khi sinh nở, chẳng đáng mặt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Họ phải đối mặt với nhiều vấn đề nguy hiểm khi mang thai, sinh nở. Nhưng những điều đó không khiến họ sợ hãi. Vì họ thương chồng, muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này dài lâu.

Nếu đàn ông bỏ vợ vào thời điểm này sẽ mang tội rất nặng. Tuy pháp luật không định tội nhưng đàn ông sẽ phải mang bản án lương tâm, suốt đời sống cô độc.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao

Đàn ông bỏ vợ khi có sự nghiệp sẽ sớm đánh mất tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Khi đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhiều người đàn ông không nhìn xuống người vợ lấm lem dầu mỡ ở nhà. Họ nghĩ khi mình ở một đẳng cấp khác, người vợ nhàu nhĩ đã không còn xứng đáng nữa. Họ muốn tìm đến những phụ nữ khác xinh đẹp, đẳng cấp hơn. Kiểu đàn ông này sẽ sớm gặp báo ứng.