Những sự thật dù tàn khốc đau lòng nhưng đàn bà có biết mới khôn được!

Phụ nữ yêu 05/05/2018 05:30

Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, đừng cố. Và hãy thử lắng nghe một người nói về ai đó trước mặt bạn, vì đó là cách họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác. Đừng bất ngờ khi đó không phải là cách bạn từng nghĩ.

1. Hãy hiểu, dù bạn có xinh đẹp, lương thiện, hay tốt đến thế nào thì sẽ luôn có người không thích bạn và nói những lời chẳng dễ nghe chút nào. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người, đừng cố. Và hãy thử lắng nghe một người nói về ai đó trước mặt bạn, vì đó là cách họ sẽ nói về bạn trước mặt người khác. Đừng bất ngờ khi đó không phải là cách bạn từng nghĩ.

2. Cuộc đời này luôn có thể khiến bạn ngã không ít lần. Người bạn yêu có thể ruồng bỏ bạn. Bè bạn có thể phản bội bạn. Nhưng phải nhớ thật kỹ, có bước tiếp hay không là do bạn.

Những sự thật dù tàn khốc đau lòng nhưng đàn bà có biết mới khôn được! - Ảnh 1
Phải nhớ thật kỹ, có bước tiếp hay không là do bạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Là phụ nữ, nhất định phải học cho bằng được một chữ “tự”. Tự thương lấy mình. Tự lau nước mắt cho mình. Tự đi trên đôi chân của mình. Tự đứng dậy sau va vấp. Và tự lập trong chính cuộc sống.

4. Thương ai cũng được, thương nhiều hay ít cũng không sao, nhưng nhất định phải thương bản thân. Không phải vì bạn là phụ nữ mà cuộc đời này sẽ dễ dàng với bạn hơn, vì vậy đừng để mình phải chịu thiệt.

5. Những giây phút tồi tệ nhất trong đời là cái giá bạn phải trả cho những khoảnh khắc hạnh phúc nhất sau này.

Những sự thật dù tàn khốc đau lòng nhưng đàn bà có biết mới khôn được! - Ảnh 2
Những giây phút tồi tệ nhất trong đời là cái giá bạn phải trả cho những khoảnh khắc hạnh phúc nhất sau này - Ảnh minh họa: Internet

6. Tiết kiệm gì thì cũng đừng tiếc tiền mua loại mỹ phẩm tốt cho da. Chi tiền cho nhan sắc luôn là khoản chi sinh lợi nhuận đáng giá nhất sau này.

7. Đàn ông đã nói chia tay, đừng bao giờ giữ. Kẻ phản bội bạn, nhất định đừng tha thứ. Người đã biết dối gạt bạn chắc chắn không chỉ có một lần. Họ không tiếc làm bạn đau thì đừng tiếc gạt họ ra đời bạn.

8. Bạn cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng nặng lòng vì người không thích bạn, cũng đừng phung phí vì kẻ bạn không ưa. Bạn sống, vẫn là nên để ý xem hôm nay mình đã hạnh phúc chưa.

9. Gọi không ai bắt máy thì đừng gọi. Tin nhắn không ai trả lời cũng đừng chờ. Người không thật lòng cũng đừng quan tâm. Kiêu hãnh tạo nên phụ nữ, tình yêu có thể không còn nhưng tự trọng nhất định phải giữ.

10. Đừng quay lại với người đã từng nói chia tay với bạn, vì đến cuối cùng cả hai cũng chỉ vì lý do cũ mà lại quay đi.

11. Thời gian của cha mẹ vốn không còn nhiều như bạn bè hay người yêu của bạn. Vì vậy, hãy nói chuyện với họ nhiều hơn, hãy yêu thương họ nhiều hơn.

12. Nếu còn có thể học, nhất định phải cố gắng. Là phụ nữ, đừng nghĩ chỉ có lấy tấm chồng giàu mới là hay. Phụ nữ mỗi ngày đều phải nỗ lực mới mong sau này không khổ sở.

Những sự thật dù tàn khốc đau lòng nhưng đàn bà có biết mới khôn được! - Ảnh 3
Phụ nữ mỗi ngày đều phải nỗ lực mới mong sau này không khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

13. Đừng chỉ để cha mẹ, người thân bạn thấy những điều không tốt ở bạn, còn bạn lại quá tốt với người ngoài. Đừng vì người yêu mà khiến cha mẹ buồn. Đừng xem gia đình chỉ là nơi bạn trút hết những điều không vui ở xã hội. Nhà luôn là nơi bạn về, nhà luôn là nơi bạn nên quý trọng.

14. Trái tim của bạn là do cha mẹ bạn nuôi dưỡng bao năm tháng. Đừng vì kẻ khác mà tổn thương, đừng vì người dưng mà đau khổ.

15. Là phụ nữ, đừng quá cả tin, đừng dễ dàng đánh mất chính mình. Có buồn có khóc cũng phải ăn uống đủ đầy. Có thất tình cũng đừng đầy đọa bản thân. Chuyện gì phải kết thúc thì nhất định đừng dây dưa, nếu không chỉ bạn khổ.

16. Phụ nữ, đừng thấy cái gì lóng lánh cũng lao đầu vào. Vì chẳng biết đằng sau hào nhoáng có phải là lừa lọc không, đằng sau ngọt ngào có phải là bội bạc không. Phải hiểu, chân tình không nằm ở bề ngoài, chân tình là ở tấm lòng.

17. Đời này, sẽ luôn có những điều bạn chẳng ngờ nổi, có mơ cũng không thấy, có chờ cũng không tới. Cứ bình thản mà sống thôi, phụ nữ tỉnh táo vẫn luôn là phụ nữ bản lĩnh.

18. Mỏng manh nhất mà cũng đậm sâu nhất chính là lòng người. Ngoại trừ gia đình thì mọi thứ trên thế gian này đều là phép thử. Đừng đau lòng.

19. Bạn có thể đi bất cứ đâu, nhưng vốn chỉ có một nơi để về, là gia đình. Bạn có thể yêu bất cứ ai, nhưng cũng chỉ có cha mẹ là yêu bạn vô điều kiện.

20. Là phụ nữ, nhất định phải trân quý những gì mình đang có, phải bỏ qua những gì đã cũ, phải hướng tới những gì tốt đẹp nhất.

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Phụ nữ thông minh không dùng dằn với người khiến mình đau, không day dưa với kẻ bội bạc. Một lần khiến họ thương tổn, họ thế nào cũng không quay đầu lại.

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