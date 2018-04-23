Thật ra, khi chồng ngoại tình, không ai bắt đàn bà khôn g đau không khóc. Ngược lại, phải khóc đi, khóc trước đi, cho bớt đau bớt tủi. Sau đó rồi thì phải tỉnh, nhất định phải tỉnh. Vì rõ ràng dù mình có đau thêm bao ngày nữa thì chồng phản bội vẫn thế, nhân tình cũng không biến mất, vậy thì được gì?

Đàn bà có chồng ngoại tình, chẳng mấy ai giữ nổi được bình tĩnh. Đây luôn là thời khắc đầy ám ảnh và gai góc nhất trong đời đàn bà. Có người kiềm không nổi mà hành động không nghĩ nhiều, đánh ghen, đánh cả chồng, cuồng dại như con thú bị thương quá nặng. Có người lại chọn im lìm làm mặt nạ, như cam chịu, như chỉ cần nói ra sẽ mất chồng ngay tức khắc.

Bạn tôi có chồng ngoại tình. Khi bạn gọi cho tôi lần đầu, bạn nói chồng bạn mới quen cô kia được ba tháng và đã chia tay. Chỉ cần nghe chồng nói như thế, bạn đồng ý tha thứ ngay. Thế rồi khoảng vài ngày sau, lần thứ hai bạn gọi, mọi chuyện mới vỡ lỡ khi nhân tình đem cả con của chồng bạn đến tận nhà. Bạn nhập viện hai ngày trời mới đủ sức gọi cho tôi. Lần lừa dối này, chồng bạn không quỳ gối van xin nữa, như đã bị phát hiện, anh ta chẳng cần phải giả vờ cầu xin nữa. Ngược lại, chồng bạn lại hỏi thẳng bạn, có chấp nhận được không, không thì cứ ly hôn. Rõ ràng lúc này, bạn tôi đã mất cơ hội làm chủ tình huống.

Và có đủ tỉnh táo, đàn bà có chấp nhận được sự thật chồng ngoại tình thì mới đủ can đảm tìm cách vượt qua. Chồng ngoại tình, đó không hẳn là bi kịch kéo dài, nói đúng hơn đó là va vấp đàn bà buộc phải tự vượt qua. Đủ sức, đàn bà sẽ mạnh mẽ hơn. Không đủ sức, đàn bà sẽ càng bi lụy và khổ đau hơn.

Đàn bà có chồng ngoại tình, dại nhất chính là tha thứ cho chồng khi chưa biết hết mọi chuyện. Lời đàn ông từng lừa dối nói, bạn nghe mười thì chỉ giữ 5, 5 phần còn lại nhất định phải tìm cho ra xem đúng hay không. Ngay cả khi phải gặp nhân tình, bạn cũng phải tìm hiểu đến cùng. Phải nhớ, đến lúc này, đừng tin ai ngoài tin những gì mình tự thấy, tự nghe, tự nhận ra. Phải nhìn cho ra chồng đã lừa dối bạn bao phần rồi, anh ấy có còn về nhà được không, có xứng đáng với tha thứ của bạn không?

Phải nhìn cho ra chồng đã lừa dối bạn bao phần rồi, anh ấy có còn về nhà được không, có xứng đáng với tha thứ của bạn không? - Ảnh minh họa: Internet

Có tha thứ được không?

Khi đã tìm hiểu rõ mọi chuyện, lúc này bạn hãy suy nghĩ liệu chồng có xứng đáng với sự tha thứ của bạn không? Và bạn có chấp nhận người chồng đã từng phản bội mình? Liệu cả hai có thể hàn gắn những gì đã đổ vỡ? Quan trọng hơn hết chính là đừng nghĩ bạn phải có chồng hay chấp nhận cam chịu ngay cả khi chồng đã lừa dối quá sâu, tội tình quá nặng. Đàn bà có chồng bội bạc, nhất định phải nghĩ cho mình đầu tiên, phải xem điều gì là tốt nhất cho mình.

Đã tha thứ thì phải khiến chồng “sợ” mà không tái phạm!

Nhiều chị vợ luôn có cách khiến chồng “tái xanh mặt” không dám tái phạm lần hai ngoại tình. Có chị vợ chẳng đánh ghen gì lớn tiếng, cứ gửi hết hình “nóng bỏng” của nhân tình và chồng (đã che mặt chồng) đến tận nhà nhân tình, để cha mẹ, họ hàng ả ta thấy hết. Vì biết rõ gia đình của nhân tình có tiếng tăm hẳn hoi. Có chị lại mời thẳng nhân tình về nhà có cả cha mẹ chồng mình ở đó. Vì quá hiểu chồng sợ ba mẹ ra sao. Chồng về đến tận nơi, lạnh run người, đến cả nói cũng chẳng dám. Có chị khác lại len lén khóa tài khoản ngân hàng của chồng. Vì biết chồng sợ không tiền hơn là không bồ.

Nhiều chị vợ luôn có cách khiến chồng “tái xanh mặt” không dám khiến tái phạm lần hai ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, đàn ông khi đã ngoại tình thật sự không hề sợ vợ khóc lóc, vợ đánh ghen đâu. Đàn ông khi đó chỉ sợ đàn bà khôn ngoan. Có nghĩa là vợ chẳng làm gì nhiều, vẫn biết chồng sợ cái gì, vẫn làm đến mức khiến chồng không dám có lỗi lần hai. Đàn bà đánh ghen chính là phải đánh vào tâm lý, vào túi tiền, vào những gì chồng mình sợ, vào điểm yếu của kẻ thứ ba. Vậy mới mong kéo chồng về được, vậy mới có cách khiến chồng biết lỗi mà tránh xa!