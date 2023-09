Những lý do bất ngờ âm thầm đẩy vợ chồng bạn ra tòa

Một lý do thông thường khiến vợ chồng ly hôn là vì một trong hai ngoại tình, vì không được thỏa mãn nhu cầu tình dục hay tài chính. Dù vậy, vẫn còn những lý do thật sự bất ngờ khác…

Vợ chồng nên dành cho nhau sự thấu hiểu, động viên nhau khi một trong hai, hoặc cả hai đều đối diện với quãng đường đi làm quá dài mỗi ngày. Khi không có mâu thuẫn gay gắt thì những lý do ngoại cảnh đều không là vấn đề lớn trong hôn nhân.

Khi mỗi ngày đi làm đều mắc kẹt trong những đoạn đường tấp nập thường khiến con người trở nên nóng tính và mệt mỏi. Và việc dành nhiều thời gian đi về như thế sẽ làm vợ chồng mất đi thời gian chất lượng dành cho nhau. Đây cũng là lý do tiềm tàng cho tỉ lệ ly hôn cao ở những cặp vợ chồng ở đô thị đông đúc. Bởi những tranh cãi nhỏ sẽ vì tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi của nhau mà phát sinh thành mâu thuẫn gay gắt.

Ly hôn vì bạn bè cũng ly hôn

Khi xung quanh bạn bè đều kết hôn, có con, bạn cũng sẽ có tâm lý muốn làm những điều đó. Cũng tương tự với ly hôn, nhiều nghiên cứu cho rằng bạn có khả năng ly hôn cao nếu những người thân thiết xung quanh cũng từng ly hôn. Người trong gia đình, bạn bè sẽ ảnh hưởng nhiều đến quan niệm sống và cách hành xử của bạn.

Vợ chồng ly hôn vì bạn bè xung quanh cũng ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngược lại, nếu bạn có thể giúp gia đình của bạn bè, người thân hàn gắn hôn nhân đổ vỡ, bạn cũng sẽ dần lấy lại niềm tin cho chính hôn nhân của mình. Có nghĩa là cách nhìn tiêu cực hay tích cực đều phụ thuộc ở bạn, thế thì hãy cố gắng giữ quan điểm lạc quan nhất trong mọi tình huống.

Người vợ bị ốm nặng

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Health and Social Behavior, khi người vợ mắc bệnh nặng thì sẽ có nguy cơ dẫn đến hôn nhân đổ vỡ hơn. Điều này một phần chứng minh rằng gánh nặng tài chính từ người bạn đời, cùng với việc người chồng không có khả năng chăm sóc vợ sẽ là nguyên nhân khiến các cặp đôi lớn tuổi ly hôn.

Vợ uống nhiều rượu bia hơn chồng

Một nghiên cứu về mức độ tiêu thụ rượu bia và tỷ lệ ly hôn của các cặp đôi cho biết, vợ chồng uống với lượng ngang nhau sẽ có tỷ lệ ly hôn thấp hơn. Tỷ lệ ly hôn cao hơn sẽ nằm ở cặp vợ chồng có chồng uống nhiều hơn vợ, và tỷ lệ này sẽ cao gấp 3 lần là khi vợ uống nhiều hơn hẳn chồng.

Nguyên nhân chủ chốt khiến vợ chồng ly hôn thường là vì cả hai không còn tình cảm dành cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, một người vợ uống rượu bia nhiều sẽ giảm sức hút trong mắt đàn ông. Bởi họ luôn mong vợ sẽ là người chăm sóc họ khi say, tỉnh táo khi họ say. Khi vợ uống say nhiều hơn chồng sẽ khiến hôn nhân dễ rạn nứt theo thời gian.

Khi một trong hai có sự thay đổi lớn

Các cặp vợ chồng hạnh phúc thường có một bí quyết giữ hôn nhân, là luôn theo kịp nhau mỗi ngày. Dù là thay đổi nhỏ nhất ở đối phương họ cũng dễ dàng nhận ra và dần chấp nhận.

Bởi theo tháng năm, ai cũng sẽ dần đổi thay. Và khi một trong hai ý thức được việc bản thân muốn thay đổi điều gì đó, như công việc, môi trường làm việc, hay các mối quan hệ họ đều cố gắng để đối phương dần chấp nhận được. Đó là sự đồng hành nhất định, để ít tạo ra mâu thuẫn dai dẳng, khó giải quyết giữa vợ chồng.

Tóm lại, nguyên nhân chủ chốt khiến vợ chồng ly hôn thường là vì cả hai không còn tình cảm dành cho nhau. Nhưng cội nguồn của rạn nứt đó là từ những lý do rất nhỏ nhặt mà có khi vợ chồng không hề nhận ra. Chỉ có một cách duy nhất để tránh những điều đó là cả hai mỗi ngày phải cùng học cách thấu hiểu và chấp nhận những đổi thay của nhau. Cảm tình thì có thể giảm đi, nhưng vợ chồng ở với nhau cả đời lại nằm ở hai từ cảm thông.