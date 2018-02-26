Những điều các cặp đôi nên thỏa thuận với nhau trước khi về chung một nhà để không phải hối hận

Bạn có thể bỏ qua nhiều lỗi lầm khi yêu nhau nhưng khi đã có ý định về chung một nhà, bạn nên xác định rõ ràng những điều này từ đối phương.

Có những thói xấu mà khi đã cưới nhau, bạn mới phát hiện ra từ đối phương. Vì khi yêu, ai cũng muốn hoàn hảo nhất trong mắt người yêu nên cố che giấu khuyết điểm. Vì vậy, trước khi kết hôn, bạn phải làm rõ những điều này từ nửa kia. Nếu có thể chấp nhận hết những tật xấu của họ khi đó quyết định cũng chưa muộn. Tuy những điều này có thể gây mất lòng nhưng sẽ mang lại nhiều điều thoải mái trong cuộc sống sau này. Anh/em có thiếu nợ hay vay mượn của ai không?

Đây là điều cần thiết bạn phải làm rõ ràng. Bởi yếu tố tiền bạc quyết định đến 80% hạnh phúc gia đình. Bạn đừng nghĩ đơn giản “một túp lều tranh hai quả tim vàng”, điều đó chỉ đúng với cuộc sống ngày xưa. Ngày nay, vật chất đóng vai trò quan trọng. Dù có yêu nhau đến mấy, kinh tế gia đình thiếu hụt cũng khiến tình cảm sứt mẻ. Khi yêu nhau, bạn tiêu xài, phung phí sao cũng được. Nhưng khi về chung một nhà, cả hai phải lo cho cuộc sống và có trách nhiệm với con cái. Bạn không thể để cho con mình thiếu thốn hay thất học được. Việc làm rõ việc tình trạng tài chính hiện tại của nửa kia sẽ giúp bạn yên tâm hơn. Là phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ để tình yêu làm mù quáng. Tình yêu phải đi kèm với tài chính mới hạnh phúc và viên mãn được.

Bạn nên hỏi rõ ràng về tình trạng tài chính của đối phương - Ảnh minh họa: Internet Anh/em nghĩ như thế nào về ngoại tình? Bạn nên xác định rõ với đối phương về việc ngoại tình. Nếu bạn ngoại tình, anh ấy sẽ giải quyết như thế nào? Nếu anh ấy ngoại tình, bạn có chấp nhận không? Anh ấy có bỏ hay hành hạ vợ con hay không? Khi nhận được câu trả lời, bạn sẽ biết được một phần nào đó tính cách của anh ấy. Một người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ có tư tưởng ngoại tình. Sau này anh/em định sinh bao nhiêu đứa con? Việc sinh và nuôi con rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Có nhiều cặp đôi cũng vì việc này mà tranh cãi dẫn đến mất hòa khí đôi bên. Bạn nên xác định rõ việc đối phương muốn sinh bao nhiêu đứa và cách nuôi con. Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kinh tế của gia đình bạn. Vì vậy nên thỏa thuận với nhau rồi cả hai cùng nỗ lực kiếm tiền, chuẩn bị cho việc nuôi con. Làm điều này sớm sẽ không khiến bạn hối tiếc sau này. Nếu ly hôn thì chúng ta thỏa thuận chia tài sản như thế nào? Đừng coi đây là “điềm gở” cho cuộc hôn nhân của mình. Bởi khi không còn yêu nhau nữa việc tốt nhất là nên giải thoát cho nhau, càng dùng dằng chỉ khiến tổn thương càng nặng nề. Bạn nên hỏi câu này để xem cách đối phương giải quyết chuyện này ra sao? Đối phương có phải là người ích kỷ không?

Dù độc thân, kết hôn hay đã ly hôn, phụ nữ nhất định phải giữ những phẩm chất cao quý này Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là ở thần thái và nhân cách. Có ngoại hình đẹp thôi chưa đủ, bạn còn phải có những phẩm giá cao quý này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dieu-cac-cap-doi-nen-thoa-thuan-voi-nhau-truoc-khi-ve-chung-mot-nha-de-khong-phai-hoi-han-272934.html