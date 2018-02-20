Chị không quá thông minh nhưng biết điều gì mang lại hạnh phúc cho mình. Chị không quá xinh đẹp nhưng luôn biết cách chăm sóc bản thân. Chị từng nói với tôi rằng: “Phụ nữ có thể không giữ được đàn ông, nhưng nhất định phải giữ cho mình một cốt cách thanh tao”. Những lời của chị luôn đúng, minh chứng là cuộc hôn nhân rất hạnh phúc của chị hiện tại. Bởi chị luôn biết cách giữ cho mình những phẩm chất này nên lúc nào cũng khiến đàn ông mê đắm. Dù bạn độc thân, kết hôn hay đã ly hôn, hễ là phụ nữ đều phải giữ cho mình những điều này.

Phụ nữ phải giữ cho mình cái tâm trong sáng và lương thiện. Bạn đừng lăng mạ, xem thường và hạ thấp nhân phẩm của người khác. Bởi những điều đó làm ảnh hưởng đến danh dự cũng như nhân cách của bạn. Là phụ nữ đừng nên dùng thủ đoạn và bày mưu tính kế để lừa gạt hay chơi xấu người khác.

Bạn đừng nên tính toán hay giữ trong lòng quá nhiều điều bực dọc. Việc gì buông bỏ được cứ buông bỏ, bao dung được cứ bao dung. Điều đó sẽ khiến tâm hồn của bạn thanh thản hơn, không còn phải vướng bận bất cứ điều gì. Sống trên đời, đừng quá hà khắc với bất kỳ ai, hãy mở lòng mình để đón nhận những điều tốt đẹp nhất.

Việc bao dung sẽ khiến tâm hồn bạn được thanh thản và bình yên hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khiêm tốn

Dù giỏi giang, quyền cao chức trọng đến đâu, bạn cũng nên học cách khiêm tốn. Phụ nữ dại luôn tỏ ra hiểu biết nhiều trước mặt đàn ông. Nên nhớ, đàn ông cần người phụ nữ giỏi nhưng yêu người phụ nữ tâm lý.

Giữ lời hứa và chữ tín

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng nên học cách thực hiện những gì mình đã hứa. Chữ tín nói lên nhân cách của một con người. Việc giữ lời sẽ mang đến cho bạn nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Điều đó cũng mang lại giá trị cho bản thân bạn. Phụ nữ nên nhớ lời nói và hành động phải song hành.

Kiên nhẫn

Khi bắt tay làm một việc gì đó, điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn. Có kiên trì, nhẫn nại ắt hẳn bạn sẽ thành công trong mọi việc. Một người phụ nữ đáng trân trọng nhất chính là không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Khi có lòng kiên trì, bạn sẽ không còn sợ hãi bất cứ khó khăn nào.

Thẳng thắn và chân thành

Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ nói những lời ba hoa, sáo rỗng. Cuộc sống này dù có ra sao đi chăng nữa, bạn cũng phải giữ cho mình tâm trong sáng và chân thành trước mọi việc. Điều đó sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.