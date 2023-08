Nếu là người phụ nữ thông minh và xem trọng gia đình, bạn phải biết cách giữ chồng bằng chuyện ấy.

Sử sách Trung Quốc có ghi lại câu chuyện của nàng Hạ Cơ thời Xuân Thu. Là một cô gái tuyệt sắc, Hạ Cơ khiến bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt phải mê mẩn. Nhưng người ta còn thèm khát cô vì một lý do: Hạ Cơ có tuyệt chiêu ái ân khiến nam nhân phải sung sướng đến ngã gục trên giường. Trang quân tử ra trận thì người người run sợ, nhưng trong trận ân ái cũng phải ngã quỵ trước ải mỹ nhân. Đó là do Hạ Cơ có chiêu "hoàn tân" cực kỳ lợi hại.

Nói về cách giữ chồng trên giường, thật sự nữ giới nước ta rất kém trong khoản ấy. Không chỉ so với các nước phương Tây, mà ngay cả các nước châu Á láng giềng, chúng ta cũng có khoảng cách về giáo dục so với họ. Nói đâu xa, người Trung Quốc từ lâu đã biết đến Tố Nữ Kinh - bí quyết phòng the tuyệt diệu cho các Hoàng gia xưa. Còn ở Ấn Độ, KamaSutra - cuốn thơ về tình dục học này cũng đã nổi tiếng trên toàn thế giới.

Suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam ta, chưa có quyển sách nào có thể cho chị em học cách giữ chồng. Trong đời sống văn hóa, chúng ta cũng chưa bao giờ công nhận chuyện ấy trong hôn nhân lại có vai trò quan trọng như vậy. Đến nay, cũng chẳng có khóa học nào chỉ cho các chị em cách giữ chồng trên giường, cho dù họ quan tâm đến chuyện ấy nhiều ăn đứt các chuyện làm thế nào để khởi nghiệp thành công.