Nếu là người phụ nữ thông minh và xem trọng gia đình, bạn phải biết cách giữ chồng bằng chuyện ấy.

Để học cách giữ chồng thành công, tư liệu không phải là vấn đề, tuy nhiên các chị em sẽ phải vượt qua 3 ải rất khó sau đây:

Sử sách Trung Quốc có ghi lại câu chuyện của nàng Hạ Cơ thời Xuân Thu. Là một cô gái tuyệt sắc, Hạ Cơ khiến bao nhiêu trang anh hùng tuấn kiệt phải mê mẩn. Nhưng người ta còn thèm khát cô vì một lý do: Hạ Cơ có tuyệt chiêu ái ân khiến nam nhân phải sung sướng đến ngã gục trên giường. Trang quân tử ra trận thì người người run sợ, nhưng trong trận ân ái cũng phải ngã quỵ trước ải mỹ nhân. Đó là do Hạ Cơ có chiêu "hoàn tân" cực kỳ lợi hại. Ảnh minh họa: Internet Lại bàn về chuyện ngày nay, bao nhiêu quý bà đã phải khóc hận, chỉ vì đức ông chồng si mê chuyện ấy với tình trẻ, bỏ bê vợ con. Ngẫm cũng phải, món gì ăn hoài mà không ngán. Thế mà các quý bà lại không biết cách hâm đun xào nấu khác đi để giữ chồng bên mình. Nhiều bà khi nói đến học cách giữ chồng bằng chuyện ấy lại càng ngoe nguẩy như bị nhổ vào tai. Cứ thế, làm sao mà không dâng chồng cho bồ trẻ.

Nói về cách giữ chồng trên giường, thật sự nữ giới nước ta rất kém trong khoản ấy. Không chỉ so với các nước phương Tây, mà ngay cả các nước châu Á láng giềng, chúng ta cũng có khoảng cách về giáo dục so với họ. Nói đâu xa, người Trung Quốc từ lâu đã biết đến Tố Nữ Kinh - bí quyết phòng the tuyệt diệu cho các Hoàng gia xưa. Còn ở Ấn Độ, KamaSutra - cuốn thơ về tình dục học này cũng đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam ta, chưa có quyển sách nào có thể cho chị em học cách giữ chồng. Trong đời sống văn hóa, chúng ta cũng chưa bao giờ công nhận chuyện ấy trong hôn nhân lại có vai trò quan trọng như vậy. Đến nay, cũng chẳng có khóa học nào chỉ cho các chị em cách giữ chồng trên giường, cho dù họ quan tâm đến chuyện ấy nhiều ăn đứt các chuyện làm thế nào để khởi nghiệp thành công.

Học cách giữ chồng bằng chuyện ấy có khó không? Ảnh minh họa: Internet Có thể vào thời xa xưa, để tiếp cận với những vấn đề thế này là cực kỳ nan giải. Thậm chí, người phụ nữ còn có nguy cơ mang danh đĩ điếm, lăng loàn. Tuy nhiên, ở thời kỳ hiện đại như thế này, dù không có người dạy thì tự học chuyện ấy cũng chẳng có gì là khó nữa. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, là chị em có thể tìm thấy ngay một trang web với nhiều tư thế lạ mắt, thú vị có thể học hỏi. Một bài tập có thể giúp các nàng giữ chân chồng trong chốn phòng the đó chính là bài tập Kegels. Đây là một bài tập được chứng minh là hiệu quả theo các nghiên cứu khoa học vì giúp các nhóm cơ vùng mu cụt trở nên khỏe mạnh hơn. Đồng nghĩa với việc giúp cho vùng dưới trở nên khít khao hơn, tăng độ khoái cảm lên gấp nhiều lần. Đây có thể chính là biện pháp "hoàn tân" mà nàng Lệ Cơ dùng năm xưa, với ý chỉ lần nào quan hệ cũng có cảm giác như lần đầu làm chuyện ấy. Để học cách giữ chồng thành công, tư liệu không phải là vấn đề, tuy nhiên các chị em sẽ phải vượt qua 3 ải rất khó sau đây: Một là ải "cái tôi" của mỗi người: Hãy rũ bỏ suy nghĩ chỉ có đàn ông mới chịu trách nhiệm trong việc đưa cuộc vui lên đỉnh. Hai là ải người chồng: Thuyết phục, dẫn dụ để chồng bạn nhập cuộc với tâm thế tích cực, phối hợp nhịp nhàng với vợ. Vì "một tay sẽ vỗ không kêu". Ba là ải quan niệm của xã hội: Dù chuyện bạn học cách giữ chồng bằng chuyện ấy có lọt đến tai ai, có bị người ta nói ra nói vào thế nào, thì quan trọng bạn cần phải nhớ đó là người ngoài không liên quan đến hạnh phúc gia đình bạn. Vì thế hãy bỏ ngoài tai những lời khuyên cổ lỗ và thiếu nhận thức, rất có thể người khuyên bạn cũng chẳng thực sự tin vào những gì họ nói.

Làm chuyện ấy như được "lên mây", nhưng vì sao phụ nữ lại không hứng thú Để biết cách làm cho vợ tăng sự ham muốn, chồng cần phải hiểu những lý do nào khiến vợ né tránh chuyện ấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-la-nguoi-phu-nu-thong-minh-va-xem-trong-gia-inh-ban-phai-biet-cach-giu-chong-bang-chuyen-ay-552709.html