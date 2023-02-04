6 tuyệt chiêu "nhỏ nhưng có võ" giúp phụ nữ làm chủ tâm lý đàn ông

Phụ nữ yêu 04/02/2023 12:49

Tâm lý đàn ông không quá phức tạp như tâm lý của phụ nữ nhưng không vì thế mà bạn bỏ qua nhưng chi tiết nhỏ...

1. Không nên thể hiện bản thân quá sỗ sàng

Tư tưởng phái mạnh ngày càng cởi mở hơn rất nhiều nhưng đa số nam giới vẫn thích và bị thu hút bởi người phụ nữ sâu sắc chứ không quá thể hiện bản thân. Điều này không có nghĩa là phụ nữ quá sỗ sàng trong lời ăn tiếng nói mà hãy biết cách thể hiện bản thân một cách tinh tế và tự nhiên nhất.

2. Nên nhớ những chi tiết nhỏ nhất của đối phương

Tâm lý đàn ông không quá phức tạp như tâm lý của phụ nữ nhưng không vì thế mà bạn bỏ qua nhưng chi tiết nhỏ bởi đó có thể là những điều giúp bạn trở nên gần gũi với đối phương hơn. Nếu bạn không chuyên tâm vào từng chi tiết nhỏ sẽ khiến chàng nghĩ bạn kiêu ngạo, không xem trọng chàng từ đó sinh ra cảm giác tự ti làm mối quan hệ, giữa hai bạn mất đi sự cân bằng cần thiết.

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Quan tâm đến những điều đơn giản sẽ giúp hai người trở nên gần gũi hơn - Ảnh: Internet

3. Cho chàng những niềm vui bất ngờ

Niềm vui bất ngờ dù là nhỏ cũng có thể làm nên thay đổi lớn trong cuộc sống. Tình yêu cũng cần những điều mới lạ, muốn tình cảm hai người tràn đầy sức sống thì bạn phải không ngừng cải thiện trước hết là bản thân mình. Đó có thể là món ăn mới mà bạn học được, một nụ hôn bất ngờ, một cái ôm thật chặt từ phía sau,...

Những hành động đó sẽ khiến chàng cảm thấy như lúc mới yêu, nhất là với các cặp vợ chồng thì điều này lại càng cần thiết. Bên cạnh đó, những thay đổi về mặt tinh thần như quan điểm, tư tưởng mới sẽ khiến chàng cảm thấy bạn thật tươi mới và phong phú nhiều màu sắc.

4. Đôi khi nên biết cách để chàng ghen một chút

Sự ghen tuông của đàn ông nếu biết cách tận dụng sẽ là nguồn tài nguyên rất có lợi cho tình yêu. Thực tế đã chứng minh, chỉ cần vận dụng đúng và đủ, bạn sẽ có thể hoàn toàn làm chủ tâm lý đàn ông, làm cho anh ấy cảm thấy bạn thật quan trọng. Vì thế, hãy nhớ đừng làm dụng cơn ghen quá nhiều, đôi khi khiến chàng ghen nhiều quá sẽ khiến tình yêu trở nên khó khăn hơn.

6 tuyệt chiêu 'nhỏ nhưng có võ' giúp phụ nữ làm chủ tâm lý đàn ông - Ảnh 2
Sự ghen tuông của đàn ông nếu biết cách tận dụng sẽ là nguồn tài nguyên rất có lợi cho tình yêu - Ảnh: Internet

5. Luôn phục tùng một cách thái quá không hẳn là tốt

Bản tính đàn ông thích được che chở bởi khi đó họ có cảm giác mình thật mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ biết nhất nhất phục tùng chàng mọi thứ, bạn sẽ nhanh chóng trở thành người nhàm chán, từ đó hứng thú với bạn sẽ dần mất đi. Tình yêu đôi khi cũng cần những tranh luận và mâu thuẫn nhỏ để trở nên thi vị hơn.

6. Người phụ nữ khiến đàn ông có cảm giác muốn được quay về

Trong cuộc sống, trái tim người đàn ông cũng có những lúc yếu đuối cần được vỗ về. Khi chàng cảm thấy nản lòng vì những vấp ngã ngoài kia, nếu người phụ nữ ở bên cạnh ân cần sẽ xoa dịu nỗi đau đó một cách nhanh chóng. Lúc đó, chàng như tìm được bến đỗ của sự bình yên và an toàn.

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