Đây là những bí mật hôn nhân “sống để dạ, chết mang theo”, đàn bà chớ dại nói với ai kẻo tự hại chính mình, khiến chồng chán ghét.

Việc than phiền về khả năng sinh lý của chồng với người khác sẽ chẳng thể giúp ích gì. Thậm chí, nếu chồng bạn vô tình biết được điều này anh ấy sẽ càng tự ti, xuống phong độ hơn.

Hôn nhân là sự song hành của tình yêu và tình dục. Nếu tình yêu giúp hai bạn gần nhau hơn, mong muốn về chung một nhà, nỗ lực để khiến đối phương hạnh phúc thì tình dục là chất keo gắn kết lứa đôi hiệu quả nhất. Nếu có điều gì không hài lòng ở chồng trong chuyện gối chăn, chị em hãy trao đổi với bạn đời để tìm ra cách giải quyết thấu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

2. Chuyện nội bộ gia đình chồng

Nếu gia đình chồng xảy ra những bất hòa, mâu thuẫn hay các vấn đề liên quan đến tiền bạc thì bạn hãy cùng chồng chăm lo, vun vén. Đây mới là điều một người vợ, người con dâu nên làm thay vì mang chuyện xấu trong nhà đi thọc mạch.

Không chỉ chồng bạn, gia đình chồng cũng sẽ đánh giá bạn là cô con dâu ngồi lê đôi mách, vạch áo cho người xem lưng. Lúc này, bạn đừng trách vì sao mình bị xem thường, xa lánh.

3. Nhắc về lỗi lầm trong quá khứ của chồng

Quá khứ là những gì đã qua, nếu anh ấy từng phạm sai lầm nhưng bạn đã tha thứ thì hãy giữ kín điều ấy. Đừng mang lỗi lầm cũ để chì chiết, lên án hay kể xấu chồng vì việc làm ấy vô tình khiến người ngoài có ác cảm về chồng mình.

Nếu đã thứ tha hãy có đủ bao dung để quên đi chuyện cũ. Bạn càng chấp nhặt, càng giam cầm mình trong quá khứ sẽ càng rước lấy ưu phiền vào người.

Ảnh minh họa: Internet

4. Thu nhập của chồng

Đàn ông rất sĩ diện, với những thông tin liên quan đến tiền bạc, thu nhập họ luôn giấu kín với người ngoài. Họ chỉ tỏ lộ điều ấy với người thân và vợ mà thôi. Thế nên, nếu bạn cứ nói toẹt về mức lương của chồng mình với người khác sẽ khiến anh ấy cảm thấy bị xem thường.

Bởi lẽ, người ngoài sẽ nhìn vào thu nhập để đánh giá thấp khả năng của chồng bạn mà không hề biết những vất vả, cực nhọc mà anh ấy phải trải qua vì gia đình.