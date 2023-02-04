Chỉ cần nhìn hai điểm đơn giản này ở đàn ông, phụ nữ 'chắc ăn' chọn được chồng tốt

Phụ nữ yêu 04/02/2023 12:52

Đàn bà rất sợ gặp phải những ông chồng gia tưởng, cực đoan và cứng nhắc,...

Người ta thường nói rằng “phụ nữ đi lấy chồng như một canh bạc lớn”. Sở dĩ ví von như vậy là bởi có những người từng trải, hiểu biết, kinh nghiệm sống đầy mình vẫn gặp phải những anh chồng “ểnh ương”. Nhưng ngược lại, nhiều người chẳng kén chọn gì lại vẫn lấy được những anh chàng tốt bụng, hết lòng yêu thương vợ con.

Chỉ cần nhìn hai điểm đơn giản này ở đàn ông, phụ nữ 'chắc ăn' chọn được chồng tốt - Ảnh 1
Đàn bà rất sợ gặp phải những ông chồng gia tưởng, cực đoan và cứng nhắc,... Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân gia đình, phụ nữ quan tâm đến rất nhiều vấn đề từ tài chính chồng ra sao, tính cách như thế nào, hoàn cảnh gia đình,... Nói về tính cách, đa phần phụ nữ đều mong muốn có được một người chồng hiền lành, nhẹ nhàng nhưng không nên quá nhu nhược, yếu đuối. Bên cạnh đó, đàn bà rất sợ gặp phải những ông chồng gia tưởng, cực đoan và cứng nhắc,...

Từ đó có thể thấy, một người sở hữu những đặc điểm cân bằng được nhiều yếu tố là tốt nhất. Để biết được người đàn ông đó có phải là người xứng đáng để bạn trao thân gửi phận hay không có thể nhìn đoán qua những đặc điểm ngoại hình. Tiêu biểu trong số đó là hai điểm sau:

Lông mày

Lông mày một người đàn ông tốt nhất là không nên quá đậm, quá thưa hoặc quá dày, quá mỏng – đó chính là sự cân bằng. Bạn nên chú ý xem sợi lông mày có mọc theo chiều thuận từ đầu lông mày tới cuối lông mày không? Được như thế là bạn đã tìm kiếm được anh chàng có tính cách cân bằng, tư duy ôn hòa và không theo nguyên tắc mang tính cực đoan nào cả.

Chỉ cần nhìn hai điểm đơn giản này ở đàn ông, phụ nữ 'chắc ăn' chọn được chồng tốt - Ảnh 2

Lông mày đàn ông không nên quá đậm hoặc quá thưa như thế có thể thấy tính cách ôn hòa - Ảnh: Internet

Vùng cuối lông mày và đuôi mắt

Bạn nên chú ý, nếu đuôi mắt lõm xuống chứng tỏ đó là người đàn ông khá thô bạo và thích sự khổ đau. Còn đuôi mắt lồi là người thích được hưởng tình cảm chứ không thích vun đắp, họ còn có thể có xu hướng lợi dụng người khác.

Khi đuôi mắt tương đối phẳng người ta mới cân bằng hợp lý giữa hai khuynh hướng đó. Đặc biệt khu vực đó còn có làn da sáng, hồng hào và không lộ các đường gân xanh lại càng tốt hơn.

Cũng cần phải lưu ý thêm, con người khi cười thường xuất hiện vết chân chim ở phần đuôi mắt. Nếu có nhiều vết với người già thì không có vấn đề gì còn với người trẻ thì cần phải xem xét. Đó là người đàn ông đào hòa, dễ trăng hoa, vụng trộm bởi họ rất hay xiêu lòng trước các mối quan hệ bên ngoài.

Hai đặc điểm trên đây chỉ là cơ sở để đánh giá xu hướng tính cách của một người đàn ông mà thôi. Còn trong cuộc sống hôn nhân phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa. Vì thế bạn đừng nên quá lo lắng vào kết quả không được khả quan cho lắm nhé!

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Từ khóa:   hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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