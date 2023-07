Nếu không hạnh phúc, cũng chẳng thể ly hôn, phụ nữ hãy làm 5 điều này để F5 lại cuộc sống, cứu rỗi cuộc đời

Ra ngoài khi có thời gian rảnh

Đừng gò bó mình trong bốn bức tường để buồn tủi vì chồng vô tâm, để rã rời với bếp núc, việc nhà. Hãy xuống phố khi có thời gian rảnh. Nếu ra ngoài nhiều, bạn sẽ thấy cuộc sống rộng lớn và nhiều điều mới lạ hơn.

Hãy tìm một quán quen để ngắm nhìn đường phố, hay cho mình không gian thoải mái không vướng bận gia đình. Sau đó, hãy đem chút ít niềm vui từ phố xá bên ngoài về ngôi nhà thiếu hơi ấm của bạn. Có thể là một bó hoa xinh xắn bạn mua ven đường, hay vài món đồ mới bạn mua đâu đó. Dù ra ngoài không khiến bạn bớt cô đơn hơn là bao, nhưng những gì mới mẻ ngoài kia có thể khiến bạn thấy thoải mái hơn.

Dành thời gian cho các mối quan hệ khác

Nếu chồng vẫn luôn bận rộn với công việc, bạn bè, và chẳng ngó ngàng đến bạn, hãy dành thời gian cho cha mẹ, bạn bè.

Cha mẹ luôn là người mong ngóng bạn về, họ cũng chẳng bao giờ để bạn phải đợi. Bất kì ai trên đời này cũng có thể phản bội bạn, kể cả chồng, nhưng cha mẹ thì không bao giờ. Họ luôn dành cho bạn một tình yêu tuyệt đối nhất. Vì thế, nếu bạn cảm thấy mình không hạnh phúc, hãy về để họ sưởi ấm trái tim bạn. Cha mẹ sẽ cho bạn ý nghĩa đúng nhất của cuộc sống này, là cội nguồn để lòng bạn thanh thản.

Và bạn bè sẽ là người thấu hiểu những gì bạn chẳng thể sẻ chia cùng ai. Khi bạn muốn được lắng nghe, muốn được vỗ về, họ sẽ tình nguyện bên bạn hàng giờ.

Đừng nghĩ rằng chỉ có đàn ông cho bạn chỗ dựa. Cuộc đời này còn nhiều chỗ dựa dành cho bạn, chỉ là bạn có muốn hay không, bạn có tin tưởng hay không. Nếu muốn, nếu tin tưởng, họ chắc chắn không để bạn cô đơn và thất vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tìm tòi cách để mình vui vẻ

Nếu bạn từng xem chồng là nơi hội tụ tất cả niềm vui của mình thì hãy thay đổi đi. Có những điều không cần đàn ông, bạn vẫn có thể kiếm tìm được. Một trong những thứ đó là niềm vui.

Sẽ có những niềm vui ẩn chứa trong con người bạn. Ví dụ như, bạn chưa bao giờ đi du lịch một mình hay với con cái, bạn sẽ không biết bản thân hào hứng và vui vẻ nhường nào. Nếu bạn chưa từng thử qua cảm giác thể thao mệt lừ nhưng lại sảng khoái vô cùng, bạn cũng không biết mình thích thú nhường nào.

Vì vậy, hãy học cách tìm kiếm cách làm bản thân vui vẻ mỗi ngày. Hãy thử những đam mê từ công việc, thể thao, hay sở thích nào đó để trải nghiệm xem chính bạn yêu thích điều gì. Đó là cách để đàn bà có chồng khám phá bản thân để trở nên tự chủ trong tinh thần. Và một khi biết mình hào hứng, vui vẻ với điều gì, bạn sẽ không còn cần đàn ông đến để làm bạn vui nữa.

Kiếm tiền cũng là một “thú vui”

Phụ nữ luôn tìm kiếm 2 sự an toàn trong đời, một là đàn ông, hai là tiền. Nếu có cả hai, bạn thật sự may mắn. Nhưng nếu buồn phiền vì đàn ông, thì hãy xem việc kiếm tiền là một thú vui chính đáng. Nếu có tiền, bạn sẽ thấy an toàn hơn. Nếu kiếm được tiền, bạn sẽ không sợ bị bỏ rơi. Và nếu xem kiếm tiền là một niềm vui, bạn sẽ có đam mê, có học hỏi, và không còn thời gian để buồn vì ai.

Quả thật, phụ nữ có chồng ai cũng mong mình hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng nếu bạn không may mắn thì cũng hãy tin rằng bản thân vẫn có thể hạnh phúc theo một cách khác.