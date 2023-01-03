Vì sao đàn ông thông minh bị hấp dẫn bởi phụ nữ quyến rũ xinh đẹp nhưng thích chọn vợ có ngoại hình trung bình?

Đàn ông càng thông minh sẽ càng thích nét đẹp từ thần thái của phụ nữ. Họ cho rằng đàn bà quyến rũ nhất khi dù trong trang phục kín đáo vẫn đầy thu hút, dù trang điểm nhẹ vẫn có nét nổi bật riêng.

Đàn ông không muốn thấy vợ lúc nào cũng tiêu xài hoang phí vào quần áo, mỹ phẩm. Dù rằng, họ thích vợ trẻ trung, xinh đẹp nhưng lại không muốn thấy vợ cuồng trưng diện. Họ thích bạn đời với vẻ ngoài được chăm chút nhưng vẫn tự nhiên, tự tin, hơn là phụ thuộc quá nhiều vào quần áo, mỹ phẩm.

Không chỉ vậy, đàn ông sẽ chán nản, mệt mỏi với những câu nói: “Anh thấy em có mập không?” hay “Em phải ăn kiêng” của phụ nữ. Họ muốn người vợ của mình có sự tự tin với vóc dáng của bản thân. Dù rằng, phụ nữ có quyền làm đẹp , nhưng sẽ mất hấp dẫn trong mắt đàn ông khi luôn không tự tin vào cơ thể của mình.

Đàn ông ai cũng thích ngắm nhìn những cô người mẫu nóng bỏng, có thân hình nuột nà. Nhưng sự hấp dẫn, kích thích này sẽ lập tức biến mất nếu họ biết về chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt giữ cân hà khắc của họ. Kỳ thực, đàn ông thích kiểu phụ nữ có thể thoải mái ăn uống, biết giữ gìn sức khỏe và không ám ảnh về ngoại hình.

Phụ nữ quá hấp dẫn bị coi là thiếu chung thủy

Chắc chắn nhiều người nghĩ đây là một ý kiến hoàn toàn sai. Nhưng khá nhiều đàn ông khôn ngoan cho rằng phụ nữ quá nóng bỏng khó thủy chung hơn người khác. Vì vậy, họ chọn một người vợ kém hấp dẫn hơn để cảm thấy an toàn trong hôn nhân.

Người đàn ông thông minh thích có vợ biết chăm lo cho gia đình

Đàn ông dù có yêu đương bao nhiêu kiểu phụ nữ thì cuối cùng chỉ lấy người thích hợp để làm vợ. Đàn ông lý trí hơn phụ nữ, họ không quá tin vào tình yêu nếu đối phương không có những đặc điểm có thể trở thành người vợ biết vun vén cho gia đình.

Đến độ tuổi muốn có một gia đình, đàn ông sẽ không còn quá chú ý đến ngoại hình, nhan sắc của phụ nữ. Vì họ cho rằng phụ nữ có ngoại hình quá nổi bật sẽ thường lơ là chuyện gia đình. Và một người phụ nữ có trách nhiệm, đảm đang sẽ là sự lựa chọn an toàn cho đàn ông trong hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Và hơn hết, đàn ông luôn muốn cưới một người vợ đủ khôn ngoan

Trên thế giới, có rất nhiều đàn ông tài giỏi, giàu có chọn người vợ có nhan sắc trung bình, nhưng sở hữu khối óc không hề tầm thường. Như Mark Zuckerberg, Barack Obama đều chung tình với người vợ có ngoại hình không hề nổi bật của mình. Nhưng đây là những người vợ tài trí, luôn đồng hành cùng chồng chinh phục những thành công lớn.

Họ đặc biệt trong mắt chồng bởi nét đẹp từ tâm hồn và khối óc. Họ đủ khôn khéo, bản lĩnh và tinh tế để trở thành vợ của những người đàn ông tài giỏi. Và đàn ông để ý những điều đó ở phụ nữ hơn vẻ bề ngoài.

Đàn ông có thể mê đàn bà đẹp, say đắm phụ nữ quyến rũ, nhưng sẽ lấy người phụ nữ đủ khôn ngoan để làm vợ. Nhan sắc quan trọng với phụ nữ thật, nhưng trí óc, nội hàm và phong thái mới là thứ giữ được trái tim đàn ông chặt nhất.