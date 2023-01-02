Trước những cạm bẫy của cuộc sống hàng ngày thì đàn ông rất khó để vượt qua cám dỗ. Trong trường hợp này nếu người vợ không biết khéo léo để khiến chồng lúc nào cảm thấy hạnh phúc và muốn trở về nhà thì việc ''bóc bánh trả tiền'' của đàn ông là điều rất dễ xảy ra.

Phụ nữ đừng nghĩ rằng đàn ông vụng trộm chỉ ở khách sạn, nhà nghỉ, sự thật thì họ hoàn toàn có những địa điểm cặp bồ rõ như ban ngày mà ít người vợ nào để ý.

1. Qua mạng xã hội

Các trang xã hội hiện nay như Facebook, Zalo... giúp cho mỗi người chúng ta kết nối gần gũi với nhau nhất. Nhưng đây cũng là mầm mống nảy sinh ra những mối quan hệ ngoài luồng.

Đàn ông thường có xu hướng lên mạng tìm kiếm người để tâm sự khi có mâu thuẫn gia đình, đó là có thể một người phụ nữ mới hoàn toàn nhưng cũng có thể là người cũ nào đó của anh ấy. Vậy nên phụ nữ nhất định hãy học cách kiểm soát những mối quan hệ của chồng. Nếu đột nhiên thấy chồng mình thường xuyên tương tác với ai đó thì đừng chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ngay tại nơi làm việc

Nơi làm việc chính là nơi con người ta thường chỉ phô bày ra những cái đẹp nhất của mình, ai đi làm mà chẳng ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng và thể hiện những cách hành xử lịch sự nhất. Bởi thế nên lúc này đàn ông thường bị thu hút với những cô nàng đồng nghiệp xinh tươi ở công ty mình.

Mặt khác khi đàn ông ngoại tình tại nơi làm việc thì họ muốn ở với nhân tình sẽ thường xuyên viện cớ tăng ca, làm thêm giờ mà vợ sẽ chẳng nghi ngờ gì cả.

Chính vì vậy mà không muốn bị chồng cắm sừng thì các chị vợ nhất định phải thật tinh ý mỗi khi thấy những dấu hiệu của chồng mình như thích xịt nước hoa, thường xuyên tăng ca hay là liên tục tiếp khách vào ban đêm. Rất có thể anh ta đang có một mối quan hệ ngoài luồng ngay tại chính nơi làm việc.

3. Tại những cuộc gặp mặt, họp lớp

Những cuộc gặp mặt, liên hoan giữa những người bạn thân thiết vốn dĩ chẳng phải là điều gì xa lạ cả, thế nhưng chính đây là cơ hội để chồng của chị em phụ nữ bắt đầu cho một cuộc tình ngoài luồng sai trái.

Sự quen biết gần gũi chính là cánh cửa mở ra cho những thứ tình cảm khó giải thích. Vậy nên phụ nữ hãy cứ cảnh giác với những cô em gái nuôi, em gái quen của một người bạn nhé, bởi đó rất có thể là người thứ 3 xen ngang vào cuộc hôn nhân của vợ chồng bạn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tại phòng tập gym

Phụ nữ luôn quan tâm đến sức khỏe của chồng chính vì thế mà cứ động viên chồng đi tập gym cho để giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng nếu như trước đây anh ấy cứ từ chối nay bỗng dưng hứng thú, lúc nào muốn đi tập thể dục thể thao. Đã vậy còn chú ý đầu tóc, ăn mặc thì đây chắc chắn là dấu hiệu tố cáo đàn ông ngoại tình.

Phòng tập gym chính là địa điểm khiến đàn ông dễ dàng tìm được đối tượng để cặp kè nhất. Bởi đó là nơi phô bày ra thân thể, là một yếu tố hấp dẫn ngoại hình luôn có sẵn và dễ dàng tiếp cận cho cả hai phái.

Khoảng cách từ việc va chạm da thịt khi tập luyện rồi đến những động tác khơi mào cảm xúc sẽ khiến đàn ông khó mà vượt qua được cám dỗ. Bởi thế nên chị em nhất định phải cảnh giác.