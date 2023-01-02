Phụ nữ ở đời, đừng cố chấp với hôn nhân đã không còn hạnh phúc. Vì làm gì có nhiều lần 10 năm để phí hoài?

Năm 35 tuổi, bạn sinh được con trai, cha mẹ chồng lại càng yêu thương bạn. Từ lúc có con, chồng bạn cũng bớt đi thói lăng nhăng như trước. Chồng bạn đi đâu cũng khoe con trai, bạn nhìn thấy cũng chẳng còn nhớ về lần ngoại tình ấy của chồng.

Năm 33 tuổi, bạn tôi chứng kiến chồng ngoại tình . Vẫn chưa có con, bạn quyết định ly hôn. Nhưng gia đình chồng lại rất quý bạn, một mực tuyên bố với con trai chỉ nhận con dâu duy nhất là bạn. Chồng bạn nể sợ cha mẹ, bỏ ngay cô bồ mà “chầu chực” nhà vợ để rước bạn về. Bạn mềm lòng, lại nghĩ cũng chẳng còn trẻ để ly hôn.

Năm 43 tuổi, chồng bạn một mực đòi ly hôn, anh ta nói đã yêu thật lòng một người phụ nữ khác, sống bên bạn mỗi ngày đều như địa ngục. Bạn không chấp nhận được. Bạn đã 43 tuổi, mặt đầy vết chân chim và một suy nghĩ nếu ly hôn thì chỉ có “chết”. Nhưng chồng bạn nộp đơn ra tòa, dứt khoát đường ai nấy đi với bạn.

Năm 37 tuổi, cha mẹ chồng bạn lần lượt qua đời. Chồng bạn từ ngày không còn cha mẹ gò bó, lại giở trò bồ bịch sau lưng bạn. Không khuyên nổi chồng, lại nghĩ con còn nhỏ, bạn cắn răng chịu đựng qua ngày.

Bạn trách chồng tệ bạc, không vì gia đình, không thương con. Nhưng bạn lại không nhận ra, vốn dĩ 10 năm trước bạn đã có thể nhìn ra kết cục như ngày hôm nay. Chồng bạn vẫn ngoại tình, và ly hôn vẫn là một cái kết sau cùng. Bạn chọn bỏ ra 10 năm chỉ để nhìn thấy một điều mà bạn đã cố che mắt mình bấy lâu. Bạn chọn phí phạm 10 năm chỉ để nhìn đi nhìn lại một trái tim chưa từng đổi thay của chồng.

Và bạn vẫn có thể dối gạt chính mình rằng rồi chồng sẽ trở về, bạn mới là chân ái cuối cùng trong đời anh ta. May mắn thì cũng có thể, nhưng khi anh ta trở về sẽ chỉ còn là một kẻ già yếu, thậm chí là bệnh tật cần đến bạn. Và trái tim anh ta lúc ấy cũng chẳng có gì đẹp đẽ hơn cho bạn. Còn bạn, bỏ ra suốt cuộc đời chỉ để đợi một người đàn ông như thế?

Đàn ông phản bội chỉ có một điều duy nhất không đổi, là trái tim đã thay lòng. Anh ta sẽ thay đổi những cô bồ, hình thức ngoại tình, những cuộc yêu phong phú. Duy chỉ có lòng dạ là mãi không thủy chung lại lần nữa.

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Nhưng người sai nhất lại chính là bạn. Bạn sai với chính bạn đầu tiên và nhiều nhất. Bởi sống những tháng ngày níu giữ hôn nhân như thế còn khổ hơn cảnh góa bụa. Ít ra khi chọn ly hôn, mỗi ngày sẽ không có người tổn thương bạn, mỗi ngày bạn sẽ không chịu cùng một nỗi đau dai dẳng.

Một người phụ nữ thông minh sẽ không níu giữ hôn nhân. Một là vì họ biết rằng chồng ngoại tình thì chỉ giữ được xác chứ không giữ được lòng dạ. Và hai là vì họ hiểu cốt lõi của hôn nhân là sự đồng hành, tự nguyện. Một người muốn giữ cũng không làm gì được một người muốn đi. Một người đã thay lòng thì người còn lại cũng không đủ sức xoay chuyển.

Vậy thì hà cớ gì bạn phải hạ mình vì một cuộc hôn nhân sớm muộn gì cũng đổ vỡ? Để đến cuối cùng, bạn chỉ được một gã đàn ông không chỉ già yếu bệnh tật mà còn không quan tâm ngó ngàng tới bạn? Để đến cuối cùng, bạn đã hoang phí thời gian của chính mình?

Phụ nữ ơi, xin đừng xem ly hôn là cửa tử không thể bước qua. Vì sẽ có lúc điều bạn hối hận nhất không phải là ly hôn mà là tại sao không kết thúc sớm hơn? Nếu ly hôn sớm hơn khi bạn vẫn còn trẻ, bạn có thể đã tìm được một người đàn ông chăm sóc bạn tháng năm còn lại. Và nếu kết thúc sớm hơn, bạn đã không lãng phí tháng năm xuân xanh để khổ đau vì một người không đáng.

Phụ nữ ở đời, đừng cố chấp với hôn nhân đã không còn hạnh phúc. Vì làm gì có nhiều lần 10 năm để phí hoài?