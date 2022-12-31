Những câu nói như: “Suy nghĩ của em thật vớ vẩn” hay “Anh cứ buồn những chuyện không đâu” không bao giờ là cách để an ủi, động viên bạn đời. Thậm chí, đối phương có thể vì những câu nói này mà nghĩ rằng bạn xem thường, không quan tâm đến họ. Khi vô thức nói những lời này chính là bạn đang đánh giá thấp tâm trạng của bạn đời.

Những lời chúng ta nói với bạn đời trong lúc nóng giận có thể là lý do khiến hôn nhân đứng trên bờ vực thẩm. Nếu không muốn vợ chồng ly hôn , thì đừng bao giờ nói những câu này trước mặt đối phương. Vì có khi chỉ vì một câu nói mà tan cửa nát nhà…

Nếu một trong hai cảm thấy sự thờ ơ, vô tâm từ đối phương thì chính là dấu hiệu hôn nhân đang gặp trục trặc. Dù chỉ là hành động vô thức, nhưng nếu lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen vô tâm với bạn đời. Người chịu đựng sự thờ ơ từ vợ hoặc chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đây là nguyên nhân tiềm tàng khiến vợ chồng ngày một rời xa nhau.

Và chính vì thấy bạn không xem trọng suy nghĩ hay cảm xúc của họ nên bạn đời sẽ khó chia sẻ nhiều hơn với bạn. Họ sẽ cảm thấy cô đơn, oán trách bạn, từ đó mà khiến hôn nhân rạn nứt. Hãy nhớ, nền tảng quan trọng trong hôn nhân là sự cảm thông dành cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Cụm từ so sánh

Điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân chính là so sánh. Không ai thích bị so sánh, đặc biệt là trong mắt người mình yêu thương. Nếu muốn điều tốt nhất cho nhau thì hãy đặt nhau vào trung tâm, cùng cải thiện, sửa đổi cùng nhau.

Cụm từ “vơ đũa cả nắm”

Muốn hôn nhân hạnh phúc thì bạn nhất định phải tránh nói những cụm từ như “lúc nào cũng vậy”, “không thay đổi, “không bao giờ”… Vì nếu phải nghe những cụm từ đánh giá này thường xuyên về mình, đối phương sẽ có cảm giác bị buộc tội. Họ sẽ có cảm giác lỗi lầm của quá khứ đều bị “moi móc”. Cách tốt nhất là bạn nên tập trung vào hiện tại để giải quyết mâu thuẫn.

Cụm từ tổn thương tự trọng của bạn đời

Ai cũng muốn giữ gìn lòng tự trọng của mình, để tự tin trước người khác. Và những cụm từ tổn thương lòng tự trọng sẽ là lý do vợ chồng khó nhìn mặt nhau. Đặc biệt là với đàn ông, nếu bạn tổn thương sĩ diện của họ thì rất khó có được niềm tin và tình cảm ban đầu từ họ.

Cụm từ đe dọa đến hạnh phúc hiện tại

Đặc biệt tránh xa những cụm từ như “Ly hôn đi”, “Để em yên” hay “Em muốn về nhà mẹ đẻ”. Nếu bạn không muốn vợ chồng ly hôn thì đừng bao giờ để đối phương nghe những câu này. Dù có tức giận đến mấy cũng đừng nói, bởi bạn đời sẽ cảm thấy bạn không quý trọng cuộc hôn nhân của cả hai.

Cụm từ thể hiện bản thân sai lầm khi kết hôn

Đây là lời nói có sức sát thương đối phương nghiêm trọng nhất. “Em thấy gặp anh là sai lầm”, “Em hối hận khi kết hôn với anh”… Khi nghe những câu này, bạn đời sẽ thấy mất niềm tin và tổn thương. Họ cảm thấy những cố gắng và tình cảm của mình đều bị bạn chà đạp.

Cụm từ khiến bạn đời có cảm giác tội lỗi

Dù bạn đời thật sự có lỗi thì cũng đừng gieo cho họ cảm giác tội lỗi nặng nề. “Đều là lỗi của anh”, “Anh luôn là người sai”… Những câu nói này chỉ làm đối phương thấy nặng nề và chán nản. Thay vì nghĩ bản thân phải sửa đổi, họ sẽ thấy tuyệt vọng với mối quan hệ này.

Ảnh minh họa: Internet

Cụm từ hạ thấp tầm quan trọng của bạn đời

“Không có anh em cũng chẳng sao”, “Anh không ở bên em cũng làm được”… Câu nói thế này sẽ làm khoảng cách vợ chồng ngày một xa nhau. Kết nối chặt chẽ nhất trong hôn nhân là khi cả hai đều đặt nhau ở vị trí quan trọng nhất. Nếu đã thấy đối phương không coi trọng mình thì người còn lại cũng không còn muốn giữ gìn.

Cụm từ có nghĩa “Không phải chuyện của anh/em”

Nếu nói những câu tương tự thế này thì đối phương sẽ hiểu rằng bạn không coi trọng họ. Dù rằng có lẽ bạn chỉ nói trong lúc tức giận, nhưng sẽ để lại hậu quả lớn sau đó, khiến căng thẳng giữa cả hai càng nặng nề hơn.

Câu nói mang ý nghĩa bạn không muốn nói chuyện

Nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ, hãy thẳng thắn yêu cầu bạn đời cho mình thời gian. Đừng dùng những câu nói như “Em không muốn nói chuyện với anh” hay “Mình đừng nói chuyện nữa”, sẽ làm hôn nhân lâm vào tình thế bế tắc. Vì một khi thiếu giao tiếp, trao đổi sẽ chỉ khiến mâu thuẫn ngày một lớn. Vì cách duy trì hôn nhân dù là trong tình thế khó khăn nhất chính là giao tiếp. Ngay cả khi phải nói về những vấn đề tổn thương nhất thì vẫn tốt hơn là im lặng.

Hãy nhớ rằng, vợ chồng ly hôn có thể vì những câu nói chỉ mất vài giây nhưng lại khiến bạn hối hận thật lâu. Vì thế, dù trong bất kì tình huống nào, cũng hãy cố gắng nói những lời an toàn nhất cho cuộc hôn nhân của mình.