5 kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất sau khi ly hôn: Như loài hoa đã lụi tàn dần chuyển mình hồi sinh...

Phụ nữ yêu 29/12/2022 21:06

Nét hấp dẫn của họ nằm ở sự sắc sảo khi đã trải qua thăng trầm, điềm đạm thấu hiểu và sự trân quý dành cho bản thân.

Nuôi con với tài chính vững vàng

Kiểu phụ nữ sau ly hôn bản lĩnh nhất chính là đủ tài chính để nuôi bản thân và con cái. Để có được điều này, phụ nữ phải có nội lực và sự chuẩn bị tài chính trong một thời gian dài trước khi ly hôn. Họ độc lập trong hôn nhân, tính toán cẩn thận cuộc sống sau khi ly hôn.

Đây là kiểu phụ nữ tỉnh táo và thông minh nhất dù là trong hôn nhân hay đã ly hôn. Họ luôn xem việc kiếm tiền là quan trọng nhất. Họ không quá dựa dẫm vào chồng. Vì thế, nếu phải ly hôn, kiểu phụ nữ này cũng chỉ mất một thời gian ngắn để chuẩn bị. Và khi đã bước ra khỏi hôn nhân, họ cũng không quá bỡ ngỡ, nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Tài chính vững vàng sẽ là đường lui an toàn cho phụ nữ khi ly hôn. Bởi sau khi ly hôn, tiền bạc sẽ là nguồn an ủi lớn để phụ nữ vượt qua cú sốc hôn nhân đổ vỡ.

5 kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất sau khi ly hôn: Như loài hoa đã lụi tàn dần chuyển mình hồi sinh... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xinh đẹp và quyến rũ

Phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ sau ly hôn thường có nghị lực sống và hy vọng rất lớn với cuộc sống độc thân. Họ dần tìm lại mong muốn được nhìn thấy mình hấp dẫn, tìm đúng lại bản thân tháng ngày độc thân trước khi ly hôn.

Sức hút của kiểu phụ nữ này không nằm ở dung mạo, vì dù sao đàn bà sau ly hôn vẫn không thể đẹp bằng phụ nữ trẻ tuổi. Nét hấp dẫn của họ nằm ở sự sắc sảo khi đã trải qua thăng trầm, điềm đạm thấu hiểu và sự trân quý dành cho bản thân.

Làm bạn với chồng cũ

Người đàn bà ly hôn có một loại bản lĩnh lớn, chính là làm bạn với chồng cũ sau khi ly hôn. Đó là thái độ văn minh của người đàn bà mạnh mẽ khi kết thúc hôn nhân. Họ không còn muốn dây dưa nên dứt khoát trở thành bạn bè với chồng cũ để con lớn lên có cả cha mẹ ở bên. Ly hôn là cách thức phá vỡ hôn nhân khi không còn hạnh phúc bên nhau. Nhưng có thể làm bạn với nhau vì con cái là nghĩa cử đẹp đẽ và bản lĩnh của phụ nữ sau ly hôn.

5 kiểu phụ nữ bản lĩnh nhất sau khi ly hôn: Như loài hoa đã lụi tàn dần chuyển mình hồi sinh... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tự tin và sống tích cực

Phụ nữ ly hôn luôn có ít nhiều buồn phiền từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cảm giác mất mát, hụt hẫng, thậm chí là hoang mang luôn bủa vây lấy họ. Nhưng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó, họ cần nhiều nỗ lực và bản lĩnh.

Không dễ dàng để đàn bà ly hôn tìm lại tự tin và tư tưởng tích cực. Họ sẽ phải nếm trải đủ nhiều cảm giác tiêu cực để vực dậy tinh thần đang rã rời sau một cuộc hôn nhân thất bại. Tìm lại được tự tin của bản thân là khi họ có thể xem ly hôn là một bài học để trưởng thành. Sống tích cực và ý nghĩa hơn khi họ đã bước ra khỏi bóng tối và muốn thấy ánh mặt trời sau ly hôn.

Sẵn sàng theo đuổi đam mê

Sau ly hôn, phụ nữ có nhiều thời gian hơn để theo đuổi sự nghiệp, đam mê. Nhưng họ lại dễ bị các mác “đã ly hôn” đè nặng. Thực tế, rất nhiều phụ nữ ly hôn thành công với đam mê. Bởi họ không từ bỏ những điều mình muốn, hoặc ly hôn chỉ là cái cớ để họ tìm lại điều bản thân khao khát. Có thời gian, có sức khỏe, lại có đam mê được nhen nhóm, phụ nữ khi ấy mạnh mẽ và bản lĩnh vô cùng.

Những người phụ nữ sau ly hôn bản lĩnh thường dễ hạnh phúc hơn. Không phải vì họ may mắn hơn người khác, mà là vì họ dần học cách quý trọng và bồi dưỡng chính mình. Gạt bỏ quá khứ không vui, họ tìm lại được hơi thở hy vọng và nhiệt huyết với cuộc sống. Chính sự hồi sinh ấy khiến đàn bà ly hôn càng tỏa sáng và thu hút.

Nếu là thành viên của hội "ế", chị em U30 áp dụng ngay 5 cách khiến chàng muốn cưới bạn ngay sau cuộc hẹn đầu tiên

Nếu là thành viên của hội "ế", chị em U30 áp dụng ngay 5 cách khiến chàng muốn cưới bạn ngay sau cuộc hẹn đầu tiên

5 bí quyết chinh phục đàn ông sau đây được áp dụng cho các cô nàng 30 mong muốn chàng say mình "đứ đừ" ngay sau cuộc hẹn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu chuyện hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 14 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận