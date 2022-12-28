Nếu là thành viên của hội "ế", chị em U30 áp dụng ngay 5 cách khiến chàng muốn cưới bạn ngay sau cuộc hẹn đầu tiên

Phụ nữ yêu 28/12/2022 14:59

5 bí quyết chinh phục đàn ông sau đây được áp dụng cho các cô nàng 30 mong muốn chàng say mình "đứ đừ" ngay sau cuộc hẹn đầu tiên.

Tạo ấn tượng tốt cho chàng ngay từ khi chưa gặp

Ấn tượng ban đầu là thứ quyết định mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Vì thế, đàn bà 30 cần xây dựng hình ảnh tốt ngay từ khi chàng nhắn tin làm quen.

Hãy trò chuyện thật vui vẻ trên điện thoại nhưng vẫn giữ chừng mực, không tỏ ra quá vồn vã. Bạn cũng không nên trả lời mọi tin nhắn của chàng ngay lập tức vì sẽ khiến chàng thấy bạn quá rảnh, cả ngày chỉ chờ chàng nhắn tin.

Đàn ông luôn có cảm tình với những người phụ nữ thông minh và hài hước nên bí quyết chinh phục đàn ông trước khi gặp đó là không cần nói quá nhiều nhưng cần vừa đủ và đủ hay.

Nếu là thành viên của hội 'ế', chị em U30 áp dụng ngay 5 cách khiến chàng muốn cưới bạn ngay sau cuộc hẹn đầu tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lần hẹn hò đầu tiên nên đặc biệt đơn giản

Đừng vội vàng hẹn chàng ở những nhà hàng sang trọng hay những quán cà phê cao tầng đắt đỏ, bạn nên bắt đầu theo cách đơn giản và dễ dàng cho cả hai nhất.

Thông thường, ở giữa những nơi xa hoa, chàng sẽ dễ bị phân tán tư tưởng hơn là một nơi giản dị. Câu chuyện của hai bạn sẽ tập trung vào nhau hơn và qua đó, bạn có điều kiện để bộc lộ bản thân.

Lần hẹn hò đầu tiên chỉ cần từ 1 - 2 tiếng. Hãy tạo cho chàng cảm giác cuộc hẹn này thật ngắn ngủi và khiến anh ấy mong ngóng đến lần hẹn sau.

Chủ động quan tâm đối phương

Bí quyết chinh phục đàn ông vô cùng lợi hại của phụ nữ chính là sự tinh tế.

Trái tim đàn ông cực kỳ dễ xao động trước những lời quan tâm ân cần và dễ thương của cô nàng mình đang hẹn hò.

Đừng hỏi đối phương những câu hỏi nhàm chán mà hãy chuẩn bị trước những câu hỏi cho thấy khiếu hài hước và sự thú vị của bạn. Nhất định chàng sẽ vô cùng thích thú khi trả lời bạn.

Hỏi han chàng thật nhiều cũng là cách để bạn xác định hai bạn có cùng sở thích, quan điểm hay cách sống nào đó không, rất cần cho việc tiến triển mối quan hệ sau này.

Nếu là thành viên của hội 'ế', chị em U30 áp dụng ngay 5 cách khiến chàng muốn cưới bạn ngay sau cuộc hẹn đầu tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Luôn giữ sự vui vẻ

Muốn cuộc hẹn hò vui vẻ, bản thân bạn phải tràn đầy năng lượng. Dù chỉ là một buổi cafe đơn giản nhưng nếu 1 trong 2 người luôn tươi tắn, sống động thì người còn lại cũng sẽ thấy vui lây. 

Sự tích cực rất dễ lan truyền. Đàn ông cũng rất thích ở bên người phụ nữ lạc quan và khiến họ cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Nếu bạn không tự tin vào khả năng gây cười của mình, hãy rủ chàng tới những nơi có khu vui chơi. Không gian đầy màu sắc và những trò chơi thú vị ở đó sẽ khiến hai bạn tự nhiên và cởi mở với nhau hơn.

Đừng quên những động chạm có chủ đích

Hãy làm nó một cách khéo léo, vờ như vô tình, bạn sẽ khiến trái tim chàng đập nhanh dữ dội.

90/100 đàn ông thú nhận sẽ rung động ngay trước cô gái có những hành động chạm nhẹ vào người mình trong lần đầu hẹn hò. Dù chỉ 1 - 2 giây lướt qua thôi cũng đủ làm anh ấy ghi nhớ.

Nếu áp dụng cả 5 bí quyết chinh phục đàn ông này, chắc chắn một điều là chàng sẽ thích bạn ngay sau lần hẹn hò đầu tiên và nhanh chóng muốn có lần tiếp theo.

Tuy nhiên, từ hẹn hò đến kết hôn là một chặng đường vô cùng quan trọng mà bạn cần dốc sức đầu tư. Không có người yêu cũng không sao nhưng nếu tìm được một người xứng đáng thì bạn nên giữ lấy bằng được!

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Kiểu phụ nữ này cho đàn ông cảm giác muốn chinh phục và chiếm hữu, bởi sự độc lập và hạnh phúc mà họ đang nắm giữ.

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