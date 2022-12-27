Phụ nữ khôn nắm bắt được “1 thích 4 ghét” mà đàn ông nào cũng có khi yêu

Phụ nữ yêu 27/12/2022 11:38

Phụ nữ khôn sẽ cho đàn ông điều họ cần, và đòi hỏi họ điều mình muốn. Họ biết đàn ông thích gì, ghét gì, từ đó mà nắm bắt được trái tim đàn ông.

Ghét phụ nữ nói nhiều, không ngừng miệng

Nhiều đàn ông cực kì sợ, thậm chí là ghét kiểu phụ nữ nói nhiều, đặc biệt là nói dai dẳng một chuyện không dứt. Đàn ông thích phụ nữ biết lắng nghe, chừng mực trong cư xử, giao tiếp hơn.

Dù rằng nói nhiều là đặc điểm của phụ nữ nhưng đàn ông vẫn thường giữ quan điểm thích hay ghét trong im lặng. Và tùy vào mức độ phụ nữ biết điều chỉnh lời nói của mình mà họ có thể cho qua, hoặc trở nên cực kì khó chịu. Vì vậy, đàn bà khôn ngoan luôn cân nhắc trong lời nói, không quá lời mà khiến đàn ông trở nên chán ghét.

Phụ nữ khôn nắm bắt được “1 thích 4 ghét” mà đàn ông nào cũng có khi yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ghét phụ nữ cả tin vào chuyện không khoa học

Thường thì phụ nữ dễ tin vào những chuyện mê tín, không có căn cứ khoa học. Ví dụ như bói toán, hay những xui rủi được truyền miệng. Từ đó, họ dễ bị ảnh hưởng, thậm chí là tin tưởng một cách vô lý.

Nhiều phụ nữ vì cả tin những chuyện vô lý mà mang tâm lý lo sợ, bất an trong cuộc sống hay tình yêu. Đàn ông lại lý trí hơn, họ không tin vào những chuyện không có căn cứ khoa học.

Dù rằng sự tin tưởng của mỗi người có khi sẽ khác nhau, nhưng phụ nữ vẫn nên nhìn mọi chuyện tích cực hơn. Cuộc sống luôn đi tới, và đừng để những lời hù dọa của người khác làm mình chùn bước.

Ghét phụ nữ ham mê tiền bạc, lợi dụng người khác

Đàn ông ghét nhất phụ nữ thực dụng khi yêu. Nhiều người đàn ông khi yêu rất chân thành, họ sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương. Để đến khi bị lợi dụng cả tình cảm và bạc tiền thì với họ không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự sỉ nhục.

Với đàn ông, kiểu phụ nữ ham mê tiền bạc, lợi dụng người khác không bao giờ xứng đáng để họ yêu. Một khi phát hiện đối phương là người như thế, đàn ông sẽ dứt khoát tránh xa, cực kì ghét bỏ.

Phụ nữ khôn nắm bắt được “1 thích 4 ghét” mà đàn ông nào cũng có khi yêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ghét phụ nữ mập mờ yêu đương

Đàn ông khi yêu đều muốn chiếm hữu người phụ nữ của mình. Họ muốn công khai với cả thế giới về tình yêu của mình. Vì thế, đàn ông cực kì ghét phụ nữ không rõ ràng trong chuyện tình cảm. Sự mập mờ này chẳng khác gì với việc phụ nữ muốn “bắt cá hai tay”. Nếu phát hiện mình chỉ là “dự bị”, đó là sự tổn thương lòng tự trọng vô cùng lớn với đàn ông.

Đàn ông thích chiếm hữu

Đây là thói quen, cũng là nhu cầu nam tính của bất kì người đàn ông nào khi yêu. Một khi yêu bạn, họ sẽ muốn chứng tỏ với mọi người rằng bạn hoàn toàn thuộc về họ. Và với tâm lý này, đàn ông có khi sẽ nhạy cảm với những quan hệ khác giới của bạn. Dù vậy, một người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ biết kiềm chế sự chiếm hữu của mình, như thể hiện tôn trọng với bạn. Ngược lại, đàn ông chỉ muốn giữ bạn vì thói chiếm hữu thì sẽ ngang ngược quyết định mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Thế thì đó không phải là yêu, mà là muốn sở hữu.

Phụ nữ khôn sẽ cho đàn ông điều họ cần, và đòi hỏi họ điều mình muốn. Họ biết đàn ông thích gì, ghét gì, từ đó mà nắm bắt được trái tim đàn ông. Vì với đàn ông, có được cảm giác thoải mái và dễ chịu khi yêu chính là điều họ mong muốn nhất ở một người phụ nữ.

Đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do: 1 là anh ta kém cỏi, 2 là anh ta đang ngoại tình

Đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do: 1 là anh ta kém cỏi, 2 là anh ta đang ngoại tình

Nếu đàn bà có lỡ phải nghe những lời bạc bẽo từ người chồng ngoại tình thì cũng đừng quá đau lòng.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện gia đình

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