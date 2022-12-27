Đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do: 1 là anh ta kém cỏi, 2 là anh ta đang ngoại tình

Phụ nữ yêu 27/12/2022 11:17

Nếu đàn bà có lỡ phải nghe những lời bạc bẽo từ người chồng ngoại tình thì cũng đừng quá đau lòng.

Chiều muộn, tôi hẹn gặp cô em quen biết lâu năm. Em nhắn tin bảo “Chồng ngoại tình rồi”. Tôi chưa biết đầu đuôi thế nào, mà bốn chữ như thế cũng đã nghe nghèn nghẹn chua xót. Cô ấy gặp tôi, ấm ức bao nhiêu để rồi nói không ngừng, vành mắt cũng ửng đỏ lên.

“Mười mấy năm trời em có bao giờ đối xử tệ bạc với gia đình chồng. Mẹ chồng nằm liệt 5 năm nay cũng một tay em chăm sóc. Anh ấy đi công tác suốt ngày, cũng em lo cho con cái. Em không kể công, chỉ thấy chua chát quá. Từng chữ anh ấy nhắn với bồ em không quên được. Anh ấy bảo em chẳng có gì tốt đẹp, anh ấy nói em không biết làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Sao không nói mình bạc nhược cạn tình cạn nghĩa, em có bao giờ làm điều gì sai đâu…”

Đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do: 1 là anh ta kém cỏi, 2 là anh ta đang ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bị phản bội đau đớn đã đành, nghe những lời bạc bẽo từ người chồng đầu gối tay ấp còn tổn thương bao nhiêu. Thế thì có ai mà không đau, không tức, không hận cho được. Tôi nói với em, có đàn ông ngoại tình nào lại nói tốt về vợ mình đâu? Đàn ông đã ngoại tình rồi thì luôn nói xấu vợ mình.

Đấy là em còn chưa biết có những ông chồng tệ bạc nói xấu vợ với bất kì người dưng nào. Ra khỏi nhà rồi là chỉ cần nói về vợ thì những gì tuôn ra từ trong miệng anh ta toàn là vợ không tốt, vợ không biết điều, vợ xấu xí, vợ không đảm đang… Như gom hết thảy những chán chường trong hôn nhân mà dồn hết lên vợ, mà nói cho chán chê, cho bỏ tức. Như thể họ là kẻ đáng thương chịu đựng người vợ gàn dở tệ hại. Mà thật ra, họ chỉ đang cố tâng bốc mình lên, để che đậy cái dáng vẻ chẳng còn tình còn nghĩa với gia đình.

Rất nhiều cô nhân tình trẻ lọt vào ảo tưởng do đàn ông tạo ra, để rồi nghĩ rằng mình tốt đẹp hơn người vợ ở nhà. Mà thật ra, chỉ vì họ chưa lập gia đình, để hiểu rằng làm vợ chưa bao giờ là công việc nhàn rỗi và dễ dàng. Vợ là hoa, chồng là đất, vợ không xinh đẹp ngát hương là vì chồng không đủ năng lực bản lĩnh. Một người đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do, một là anh ta kém cỏi, và hai là anh ta đang muốn quyến rũ người phụ nữ khác. Cả hai lý do ấy đều chứng minh rằng đàn ông không đáng để tin cậy.

Đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do: 1 là anh ta kém cỏi, 2 là anh ta đang ngoại tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu đàn bà có lỡ phải nghe những lời bạc bẽo từ người chồng ngoại tình thì cũng đừng quá đau lòng. Lòng dạ đã bạc như vôi thì lời nói dễ hay khó nghe cũng đâu nghĩa lý gì. Họ nói xấu vợ là đương nhiên, họ nói tốt về vợ cũng chẳng nói lên được điều gì. Đàn ông ngoại tình rồi thì chỉ biết đến bản thân, bằng mọi cách có được thứ mình mình.

Hay nếu những cô nhân tình có nghe đàn ông kể xấu về vợ, cũng đừng vội mừng, đừng nghĩ mình tốt đẹp nhường nào để có được trái tim của kẻ phản bội. Bởi đàn ông cặp bồ có bao giờ không nói xấu vợ? Thay vì chỉ thấy anh ta đáng thương với một gia đình không hạnh phúc, sao không nhận ra đàn ông có kẻ nào ngu ngốc chịu khổ đâu? Đàn ông khôn ngoan bao nhiêu để chịu thiệt thòi trong hôn nhân? Hay đàn ông tham lam nhường nào để bằng mọi cách có hai hay nhiều hơn nữa những người đàn bà bị anh ta dụ dỗ?

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân chuyện gia đình

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