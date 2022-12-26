Đàn ông thương vợ nhiều hay ít, một đời hay một thời, chỉ nhìn qua một bữa cơm là rõ!

Phụ nữ yêu 26/12/2022 06:01

Bữa cơm trong gia đình tuy không có gì quá tốn công nhưng mỗi ngày đều diễn ra, đều từ đó có thể nhìn thấy mối quan hệ của mọi người trong nhà thế nào. Và chỉ cần nhìn qua bữa cơm, vợ có thể thấy liệu chồng có yêu mình nhiều không…

Anh ấy không bao giờ bỏ cơm nhà

Đàn ông thường có nhiều mối quan hệ bên ngoài, tiệc tùng ăn uống cũng nhiều hơn phụ nữ. Nhưng người đàn ông xem trọng gia đình luôn xem bữa ăn gia đình là trên hết. Điều này chứng tỏ rằng họ đặt vợ con lên trên những mối quan hệ kia.

Anh ấy sẽ có những ngày phải gặp đối tác bạn bè, có khi về trễ hơn mọi khi nhưng không bao giờ để vợ phải ăn cơm một mình hay chờ mình đến tận khuya. Anh ấy vì thương vợ nên sẽ hiểu vợ nhọc công nấu cơm là vì mình, vợ sẽ dễ tủi thân khi mình la cà bên ngoài. Vì vậy, dù bận rộn thế nào, anh ấy cũng sẽ về ăn cơm rồi mới đi tiếp. Người chồng thế này thật sự yêu thương vợ rất chân thành.

Đàn ông thương vợ nhiều hay ít, một đời hay một thời, chỉ nhìn qua một bữa cơm là rõ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơm canh có đơn giản thế nào cũng được, chỉ cần ăn cùng nhau là vui!

Câu người xưa hay nói không sai, “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Một bữa ăn đạm bạc thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần vợ chồng cùng ăn vui vẻ là được. Đâu cần giàu sang cao lương mỹ vị gì, có nhau là được. Là vợ là chồng rồi thì chính là đồng cam cộng khổ, là cùng chia ngọt sẻ bùi, chuyện ở đời khó mấy cũng có thể cùng nhau, huống hồ là một bữa cơm đạm bạc có là gì.

Cơm vợ ngon hay dở cũng không chê bai

Một người chồng thương vợ, biết vợ mới biết nấu ăn chẳng thể ngon, họ vẫn vui vẻ ngồi xuống ăn hết bữa cơm cùng vợ. Đàn ông thương vợ sẽ càng quý trọng bữa ăn vợ nấu, ngon hay không nhiều khi chẳng quan trọng bằng việc đó là công sức, tình yêu của vợ. Vợ đã bỏ thời gian, nấu nướng vất vả, vụng về mấy, chưa ngon mấy chồng đều bằng lòng ăn không một câu chê bai.

Nếu cơm chưa ngon, họ sẽ ủi an, giúp vợ cải thiện mình. Nếu cơm ngon, họ sẽ thật lòng khen ngợi để vợ thật vui vẻ. Và chỉ có người chồng coi trọng vợ  mới làm được điều này. Ngược lại, đàn ông ích kỷ sẽ trách móc vợ chỉ vì một bữa ăn không ngon miệng.

Đàn ông thương vợ nhiều hay ít, một đời hay một thời, chỉ nhìn qua một bữa cơm là rõ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi khẩu vị vì vợ

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ có thể thay đổi những điều không tưởng vì đối phương, dù là thói quen hay khẩu vị ăn uống hằng ngày. Món vợ thích thì anh ấy cũng có thể học cách thích để vui vẻ thưởng thức cùng vợ. Nếu là món vợ ghét, chồng cũng có thể nhịn để tìm món vợ có thể ăn cùng.

Nếu đã yêu nhau thì việc cố gắng thay đổi thói quen ăn uống một chút vì nhau cũng không là gì. Huống hồ, có một bữa ăn để cả hai cùng vui sẽ ý nghĩa hơn. Đó là suy nghĩ của người đàn ông chân thành đối đãi với vợ.

Không bao giờ nổi giận khi ăn

Người đàn ông yêu vợ, gia đình không bao giờ nổi giận trong khi ăn. Dù là chuyện gì, họ cũng muốn cùng vợ con ăn một bữa yên ổn nhất. Vì với họ, bữa ăn là lúc gia đình sum vầy, thể hiện quan tâm và yêu thương nhau. Và chỉ vì giận hờn của họ mà khiến bữa ăn mất vui, thì người buồn nhất chính là vợ mình.

Đàn ông yêu vợ không bao giờ muốn điều này xảy ra. Họ sẽ cố gắng giữ tinh thần vui vẻ nhất để cả nhà có bữa ăn ngon miệng nhất. Cả ngày vốn ai cũng đã nhiều vất vả, buồn bực, cớ gì phải đem về nhà thêm?

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