Đến lúc đó, vì chút cám dỗ, bạn sẽ tự bao biện cho mối quan hệ này là vì công việc, hay là bạn bè… điều này sẽ dễ khiến vợ chồng xa nhau hơn

Luôn có một cam kết chung thủy Tự bản thân phụ nữ nên có một cam kết chung thủy của riêng mình. Hãy luôn nói với chồng về sự chung thủy trong hôn nhân, và nhắc mình về nó trong mỗi hành động và lời nói. Hãy xem chung thủy quan trọng như tự trọng của mình. Suy nghĩ này sẽ trở thành một thói quen trong tâm tưởng của mình. Đến khi cám dỗ chợt đến, mọi hàng rào tư tưởng sẽ tự hình thành, và bạn sẽ chỉ vô thức nhớ rằng, mình là người đã có gia đình. Suy nghĩ về gia đình, chồng con và tự trọng của bản thân sẽ không cho phép bạn đến gần hay để cám dỗ đến gần mình. Hành động thiết thực hơn chính là hãy luôn đeo nhẫn cưới và ý thức được rằng nhẫn cưới còn trên tay chính là mình còn phải có trách nhiệm với gia đình và bản thân.

Bạn cũng nên có sự thông nhất với chồng về khái niệm và ranh giới của gian dối, phản bội trong hôn nhân. Ngoại tình không chỉ là việc gần gũi thể xác, mà còn từ những hành động nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò nói chuyện thân mật với người khác giới. Khi đã có ranh giới rõ ràng như thế, cả hai đều sẽ biết tự mình điều chỉnh. Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn cần để tâm đến một người khác giới, cũng hãy để chồng biết đến Sự tiếp xúc của bạn với một người khác giới vì mục đích làm ăn hay giữ mối quan hệ đôi khi là cần thiết. Nhưng bạn sẽ khó nhận ra nếu mối quan hệ chuyển biến bất ngờ. Đến lúc đó, vì chút cám dỗ, bạn sẽ tự bao biện cho mối quan hệ này là vì công việc, hay là bạn bè… điều này sẽ dễ khiến vợ chồng xa nhau hơn.

Có đang muốn tiếp xúc với người đàn ông nào, cũng hãy để chồng biết. Hay có phải ra ngoài gặp gỡ họ, cũng nên cho chồng đi cùng. Một phần là để chồng bạn tin tưởng, hai là để đối phương hay bản thân không nảy sinh điều gì mờ ám. Đây là hành động vừa giữ mối quan hệ, vừa cho chồng niềm tin. Đừng để ai biết bí mật của mình ngoài chồng Chồng phải là người duy nhất biết những bí mật của bạn. Vì một khi chỉ cần để ai đó chia sẻ những điều thầm kín ở bạn thì ngoại tình sẽ tìm đến. Đây chẳng khác nào là hành động bạn tạo điều kiện cho cám dỗ lôi kéo. Lúc này, sự gắn kết giữa vợ chồng sẽ mai một, thay vào đó là sự xuất hiện của người thứ ba. Ảnh minh họa: Internet Khi cảm thấy có chút lung lay, hãy nhờ đến sự trợ giúp để tỉnh táo trở lại Khi bạn vừa thấy có chút lung lay, hãy để người khác biết, đừng chỉ giữ riêng. Vì sẽ rất khó khăn khi bản thân bạn đang chìm đắm trong thứ tình cảm sai trái. Bạn cần sự giúp đỡ của người thân hay bạn bè để biết mình đang làm gì, bạn cần người khác nhắc về sự thủy chung trong hôn nhân. Nếu ngại chia sẻ với người thân, hãy tìm đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn và giúp đỡ. Tự bảo vệ mình trước bẫy ngoại tình Gọi là bẫy vì phụ nữ chỉ va vào ngoại tình khi yếu lòng, cô đơn và không thể hạnh phúc. Và những khi ấy, phụ nữ nhiều khi sẽ không hề nhận ra, do đó nhất định phải đề phòng để bảo vệ chính mình mọi lúc mọi nơi. Đừng liên lạc với người cũ, cũng đừng có những trò chuyện quá gần gũi với ai khác. Với ai có ý với bạn, phải tạo khoảng cách nhất định. Bản thân phụ nữ khi đủ đầy tin tưởng và yêu thương chồng, tự bảo vệ mình thì sẽ không bao giờ ngoại tình được.

Đàn bà làm mẹ đơn thân sự quyến rũ không còn nằm ở đôi mắt bờ môi hay dáng hình cơ thể, mà là ở cách bạn sống... Tôi từng nghe vài người đàn ông vô tư nói rằng: “Đàn bà các em sao lạ thế nhỉ, lại có cái mốt mẹ đơn thân, không cần chồng, chỉ cần con. Đàn bà không có chồng là mốt hay sao?”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/e-tranh-mot-cai-ket-au-long-phu-nu-hay-nho-5-ieu-nay-e-tu-bao-ve-minh-khoi-bay-ngoai-tinh-539221.html