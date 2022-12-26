Để tránh một cái kết đau lòng, phụ nữ hãy nhớ 5 điều này để tự bảo vệ mình khỏi bẫy ngoại tình

Phụ nữ yêu 26/12/2022 05:58

Đến lúc đó, vì chút cám dỗ, bạn sẽ tự bao biện cho mối quan hệ  này là vì công việc, hay là bạn bè… điều này sẽ dễ khiến vợ chồng xa nhau hơn

Luôn có một cam kết chung thủy

Tự bản thân phụ nữ nên có một cam kết chung thủy của riêng mình. Hãy luôn nói với chồng về sự chung thủy trong hôn nhân, và nhắc mình về nó trong mỗi hành động và lời nói. Hãy xem chung thủy quan trọng như tự trọng của mình. Suy nghĩ này sẽ trở thành một thói quen trong tâm tưởng của mình. Đến khi cám dỗ chợt đến, mọi hàng rào tư tưởng sẽ tự hình thành, và bạn sẽ chỉ vô thức nhớ rằng, mình là người đã có gia đình.

Suy nghĩ  về gia đình, chồng con và tự trọng của bản thân sẽ không cho phép bạn đến gần hay để cám dỗ đến gần mình. Hành động thiết thực hơn chính là hãy luôn đeo nhẫn cưới và ý thức được rằng nhẫn cưới còn trên tay chính là mình còn phải có trách nhiệm với gia đình và bản thân.

Bạn cũng nên có sự thông nhất với chồng về khái niệm và ranh giới của gian dối, phản bội trong hôn nhân. Ngoại tình không chỉ là việc gần gũi thể xác, mà còn từ những hành động nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò nói chuyện thân mật với người khác giới. Khi đã có ranh giới rõ ràng như thế, cả hai đều sẽ biết tự mình điều chỉnh.

Để tránh một cái kết đau lòng, phụ nữ hãy nhớ 5 điều này để tự bảo vệ mình khỏi bẫy ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn cần để tâm đến một người khác giới, cũng hãy để chồng biết đến

Sự tiếp xúc của bạn với một người khác giới vì mục đích làm ăn hay giữ mối quan hệ đôi khi là cần thiết. Nhưng bạn sẽ khó nhận ra nếu mối quan hệ chuyển biến bất ngờ. Đến lúc đó, vì chút cám dỗ, bạn sẽ tự bao biện cho mối quan hệ  này là vì công việc, hay là bạn bè… điều này sẽ dễ khiến vợ chồng xa nhau hơn.

Có đang muốn tiếp xúc với người đàn ông nào, cũng hãy để chồng biết. Hay có phải ra ngoài gặp gỡ họ, cũng nên cho chồng đi cùng. Một phần là để chồng bạn tin tưởng, hai là để đối phương hay bản thân không nảy sinh điều gì mờ ám. Đây là hành động vừa giữ mối quan hệ, vừa cho chồng niềm tin.

Đừng để ai biết bí mật của mình ngoài chồng

Chồng phải là người duy nhất biết những bí mật của bạn. Vì một khi chỉ cần để ai đó chia sẻ những điều thầm kín ở bạn thì ngoại tình sẽ tìm đến. Đây chẳng khác nào là hành động bạn tạo điều kiện cho cám dỗ lôi kéo. Lúc này, sự gắn kết giữa vợ chồng sẽ mai một, thay vào đó là sự xuất hiện của người thứ ba.

Để tránh một cái kết đau lòng, phụ nữ hãy nhớ 5 điều này để tự bảo vệ mình khỏi bẫy ngoại tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cảm thấy có chút lung lay, hãy nhờ đến sự trợ giúp để tỉnh táo trở lại

Khi bạn vừa thấy có chút lung lay, hãy để người khác biết, đừng chỉ giữ riêng. Vì sẽ rất khó khăn khi bản thân bạn đang chìm đắm trong thứ tình cảm sai trái. Bạn cần sự giúp đỡ của người thân hay bạn bè để biết mình đang làm gì, bạn cần người khác nhắc về sự thủy chung trong hôn nhân. Nếu ngại chia sẻ với người thân, hãy tìm đến chuyên gia tâm lý để được tư vấn và giúp đỡ.

Tự bảo vệ mình trước bẫy ngoại tình

Gọi là bẫy vì phụ nữ chỉ va vào ngoại tình khi yếu lòng, cô đơn và không thể hạnh phúc. Và những khi ấy, phụ nữ nhiều khi sẽ không hề nhận ra, do đó nhất định phải đề phòng để bảo vệ chính mình mọi lúc mọi nơi. Đừng liên lạc với người cũ, cũng đừng có những trò chuyện quá gần gũi với ai khác. Với ai có ý với bạn, phải tạo khoảng cách nhất định. Bản thân phụ nữ khi đủ đầy tin tưởng và yêu thương chồng, tự bảo vệ mình thì sẽ không bao giờ ngoại tình được.

Đàn bà làm mẹ đơn thân sự quyến rũ không còn nằm ở đôi mắt bờ môi hay dáng hình cơ thể, mà là ở cách bạn sống...

Đàn bà làm mẹ đơn thân sự quyến rũ không còn nằm ở đôi mắt bờ môi hay dáng hình cơ thể, mà là ở cách bạn sống...

Tôi từng nghe vài người đàn ông vô tư nói rằng: “Đàn bà các em sao lạ thế nhỉ, lại có cái mốt mẹ đơn thân, không cần chồng, chỉ cần con. Đàn bà không có chồng là mốt hay sao?”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 50 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 50 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận