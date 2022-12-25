Điều gì khiến người đàn ông ngoại tình, 'lầm đường lỡ bước' dù họ vẫn là người cha, người chồng mẫu mực của gia đình?

Phụ nữ yêu 25/12/2022 18:20

Không ít chị em đau đầu, phải tự dằn vặt bản thân chỉ vì không hiểu được tại sao người bạn đời mình vốn tin tưởng lại có thể hành động như thế. Trên thực tế, dù cho có "vợ đẹp con khôn, vẫn không thể đảm bảo đàn ông không ngoại tình.

Do "tai nạn"

Vì tính chất công việc, đàn ông không khỏi tránh được việc phải đi giao thiệp và có mối quan hệ rộng. Những cuộc nhậu linh đình "chén chú, chén anh" cùng các " cô đào", hoặc đôi khi chỉ vì nể mặt đối tác là những tác nhân dễ khiến đàn ông ngoại tình. Trong lúc không thể tự chủ, điều gì cũng có thể xảy ra.

Điều gì khiến người đàn ông ngoại tình, 'lầm đường lỡ bước' dù họ vẫn là người cha, người chồng mẫu mực của gia đình? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Di truyền

Nhiều nghiên cứu cho biết ngoại tình cũng do "gen". Đàn ông có xuất thân từ một gia đình có "truyền thống" nam giới đào hoa, nhiều mối quan hệ ngoài luồng, thì không khó hiểu tại sao họ có "tình trường" không phải dạng vừa. Đó là chưa kể tư tưởng "đàn ông phải năm thê, bảy thiếp" ít nhiều ảnh hưởng tâm lý của nhiều thế hệ nam giới. Họ vẫn mặc định cái "quyền" đó dù ngoài miệng chưa chắc đã nói ra.

Chán ngán cuộc sống

Cuộc sống hôn nhân lâu năm có thể khiến đàn ông dần dà cảm thấy lạnh lẽo, không còn hấp dẫn như thời vợ chồng son. Lúc này bản tính khao khát thích được chinh phục, được sống lại những hồi ức tuổi thanh xuân yêu đương mãnh liệt, chính là "động cơ" chính khiến các ông thà chấp nhận gác lại năm tháng hạnh phúc bên vợ con để đổi lấy chỉ vài phút giây ngắn ngủi bên nhân tình.

Điều gì khiến người đàn ông ngoại tình, 'lầm đường lỡ bước' dù họ vẫn là người cha, người chồng mẫu mực của gia đình? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi "khẩu vị"

Người ta thường nói ăn mãi một món cũng đâm ra ngán, cho nên mới có chuyện đàn ông "chán cơm thèm phở". Một trong nguyên do quan trọng là vấn đề sức khoẻ sinh lý. Có câu "đàn ông 30 tuổi còn son, đàn bà 30 tuổi đã toan về già". Khi đời sống chăn gối lệch nhịp, đàn ông dễ ra ngoài tìm người thoả mãn cho bản thân mình.

"Ông ăn chả thì bà ăn nem"

Có người vì vợ mình "không chung thuỷ", hoặc chí ít cũng vì bản tính hay ghen, hay nghi ngờ lung tung mà khiến đàn ông có tư tưởng "trả thù". Họ xem việc ngoại tình lúc này là để thoả mãn tâm lý chứ không phải vì nhu cầu thể xác. Cho nên vợ chồng nên thường xuyên chia sẻ tâm sự để tránh hiểu lầm đáng tiếc.

Do chính bản thân người vợ

Đàn ông vẫn hay được ví là "đứa trẻ con to xác", chính vì thế họ luôn cần sự quan tâm, chăm sóc và động viên từ vợ. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đủ tinh tế nhận ra để chia sẻ với chồng. Cộng thêm nhiều chị em có tâm lý "so sánh" người này người kia dễ khiến chồng tự ái. Điều này khiến đàn ông muốn ra ngoài, tìm cách để chứng tỏ vợ sai.

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