Phụ nữ "số hưởng" may mắn cả đời nếu cưới được kiểu đàn ông hội tụ 6 đặc điểm này

Không phải đàn ông nào cũng có thể vui đùa thoải mái với trẻ con. Biết cách chơi với trẻ, tức là phải có tính kiên nhẫn, sáng tạo và tốt bụng. Đã có rất nhiều trường hợp đổ vỡ hôn nhân chỉ vì các ông chồng không muốn có con.

Việc có người bạn đời thích trẻ em là một dấu hiệu thực sự tích cực về hình ảnh một người chồng tốt bụng, quan tâm, hào phóng và vui vẻ.

2. Thật sự trưởng thành

Việc có một người bạn đời có khả năng đưa ra những quyết định chín chắn, hợp lý là rất quan trọng. Mẫu người này mang lại sự ổn định trong hôn nhân và sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn một cách bình tĩnh và chu đáo. Rõ ràng không ai muốn kết hôn với một người đàn ông thiếu bản lĩnh hay là "một đứa trẻ to xác".

3. Luôn luôn dành thời gian cho bạn

Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, một người bạn đời tốt sẽ luôn dành thời gian cho người quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Cho dù bận rộn với công việc và thậm chí có thể phải xa nhau trong thời gian dài, nhưng họ sẽ không bao giờ đặt vị trí của bạn sau những thứ như bạn bè hay sở thích cá nhân.

4. Luôn quan tâm sức khỏe

Chú ý đến sức khỏe của bạn rõ ràng là một trong những yếu tố điển hình nhất của mẫu người đàn ông tốt. Họ sẽ quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như giải trí hay ăn uống, đi mua thuốc hay nhắc nhở bạn mặc áo ấm khi trời trở lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tôn trọng ước mơ và công việc của bạn

Thực tế, có nhiều người vợ phải đánh đổi sự nghiệp để đổi lấy hôn nhân. Những trường hợp như vậy thì người chịu thiệt thòi luôn là phụ nữ. Nữ giới rất cần một cuộc hôn nhân có sự hợp tác giữa vợ và chồng, hỗ trợ và động viên nhau. Những người chồng không có sự ủng hộ, đồng cảm sẽ đẩy vợ của mình vào sự bế tắc và trầm cảm. Nếu muốn một cuộc hôn nhân bền vững thì nên kết hôn cùng với người đàn ông luôn đứng sau ủng hộ công việc của bạn. Đó sẽ là chỗ dựa về mặt tinh thần cho chị em phụ nữ.

6. Có những khuyết điểm mà bạn chịu đựng được

Thành thật mà nói thì chúng ta ai mà chẳng có khuyết điểm. Nếu chị em biết đối tác của mình có những khiếm khuyết và sau một thời gian bạn chẳng thèm bận tâm đến điều đó, đây là một dấu hiệu cho thấy anh ấy chính là người dành cho bạn.