Một trong những biểu hiện "đáng ngờ" phổ biến nhất các chị em dễ nhận thấy chính là thói quen liên quan đến chiếc điện thoại của đàn ông. Việc giữ khư khư điện thoại bên mình như vật bất ly thân, việc kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi cũng thường xuyên diễn ra một cách "không tự nhiên" chính là những dấu hiện ban đầu tố cáo chồng/người yêu bạn có gì đó mờ ám. Nếu điện thoại rung, anh ấy không xem liền ngay trước mặt bạn mà lẳng lặng ra chỗ khác, hoặc đơn giản hơn là liếc qua và tắt màn hình ngay, đó là điều đáng ngờ.

Ngoài ra, việc sử dụng 2 số, 2 sim hoặc có một chiếc điện thoại "dự bị" cũng là điều đáng chú ý. Có thể vì đặc thù công việc hay thói quen đàn ông mới như thế nhưng trường hợp này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cài đặt chế độ riêng tư

Đây là biện pháp đối phó của đàn ông khi họ muốn bạn đời tin tưởng rằng chiếc điện thoại hoặc máy tính của mình không có vấn đề. Không phải tự nhiên đàn ông đi cài đặt hàng loạt biện pháp bảo mật để tránh nội dung cá nhân bị "lộ". Có thể là do sự cẩn thận, cầu toàn của họ nhưng cũng có khả năng họ có chuyện xấu cần che đậy.

Nhu cầu chăn gối thay đổi

Nhu cầu sinh hoạt chuyện vợ chồng thay đổi bất thường cũng là điều chị em phụ nữ nên lưu tâm. Đơn giản "nhu cầu" của đàn ông rất cao, không dễ dàng từ chối trừ khi đã có người làm cho họ thoả mãn bên ngoài. Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp chồng bạn đang có vấn đề sức khỏe, vì thế hãy hỏi han anh ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút vẻ ngoài hơn

Nếu như bình thường chồng bạn vốn là người xuề xòa, không chú trọng ăn mặc nay bỗng "thay đổi 180 độ", chải chuốt và thời trang hơn chính là lúc bạn nên bắt đầu đặt câu hỏi là vừa. Đàn ông không tự nhiên thay đổi thói quen của bản thân nếu như không phải vì mục đích gây "ấn tượng" với một ai đó.

"Người bạn thân"

Hầu hết đàn ông sẽ có một người bạn thân, nhưng trường hợp "thân" đến mức lúc nào cũng thấy đi cùng nhau thì quả đáng ngờ. Đàn ông thường dùng bạn bè như "bức bình phong" để dễ dàng giúp họ qua mặt vợ con, ví dụ như "Anh đang ở nhà thằng X", và cũng có thể nhờ cả bạn ra mặt bảo chứng "Cả ngày hôm nay chồng em đi với anh".