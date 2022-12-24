Kẻ thứ ba thực sự đáng hận hay đáng thương?

Thời gian gần đây, có nhiều vụ đánh ghen long trời lở đất diễn ra, khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Đa phần người xem đứng về phía người vợ danh chính ngôn thuận, vì người bị giật chồng luôn là người tổn thương và nhục nhã hơn cả.

Nói cách khác, khi một người phụ nữ chọn trở thành người thứ ba thì đã sai ngay từ đầu, vì điều này trái pháp luật, trái luân thường đạo lý và là nguyên nhân khiến nhiều gia đình đang yên ấm phải đổ vỡ. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng người thứ ba không chỉ đáng hận mà còn rất đáng thương.

Không ý thức được giá trị của bản thân

Khi một cô gái quyết định làm người dư thừa sau hạnh phúc của ai đó, có nghĩa là cô ấy không ý thức được giá trị của chính mình. Điều này có thể xuất phát từ việc cô ấy không được nuôi dạy trong một gia đình tử tế, có nền tảng giáo dục đàng hoàng về tình yêu thương, về phẩm giá của người phụ nữ. Vì vậy, không khó hiểu khi cô ây buông xuôi bản thân trong một mối quan hệ mập mờ.

Chấp nhận sự thiệt thòi về thể xác, tinh thần

Đa số người thứ ba có sự thiếu thốn về tài chính, vật chất. Đây cũng là lý do chính khiến họ không nghĩ thấu đáo mà chấp nhận cuộc tình tay ba để được người đàn ông chu cấp.

Nếu chỉ là chu cấp ở mức ít ỏi thì chưa chắc, nhưng nếu anh ta chu cấp ở mức nhiều hoặc rất nhiều, thì chắc chắn có sự đổi chác về mặt thể xác, thậm chí là tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

Ảo tưởng về bản chất của đàn ông

Đa số đàn ông ngoại tình đều rất khó li dị vợ vì nhiều lí do. Nhưng dù là lí do gì đi nữa thì việc anh ấy bắt cô gái đó trở thành “người thứ ba” đã nói lên sự ích kỷ của người đàn ông.

Bởi nếu anh ta thực sự thương yêu cô ấy, thì phải cưới ngay hoặc là chấp nhận để cô ấy ra đi và có tương lai với người khác. Ấy thế nhưng đa phần các “Tuesday” đều không hiểu điều này, hay nói đúng hơn là cố tình không hiểu, để rồi cố chấp dệt mộng chung đôi sau bao lời nói dối, hứa hẹn của người đàn ông.

Sự từng trải của người đàn ông đã có gia đình rất cuốn hút

Khác với các chàng trai trẻ chưa thành công trong sự nghiệp, những người đàn ông hơi lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm sống, rất thấu hiểu phụ nữ và có một sự nghiệp đủ dư dả cuốn hút hơn nhiều trong mắt phụ nữ. Vì vậy, việc những cô gái trẻ bị quyến rũ bởi những lời có cánh, một chút quà cáp, vật chất cùng một chút quan tâm là chuyện rất dễ xảy ra.

Có thể nói chấp nhận làm kẻ thứ ba là con đường tăm tối, ê chề và nhục nhã, không nhìn thấy tương lai. Hy vọng các cô gái trẻ có thể ý thức được giá trị của chính mình, nâng cao phẩm giá và chờ đợi một mối lương duyên tốt đẹp hơn. Đừng để người đời nhìn mình bằng một con mắt vừa hận vừa thương hại.