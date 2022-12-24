Nếu bị chồng ghẻ lạnh không thèm ngó ngàng, phụ nữ đừng buồn mà hãy chú tâm làm ngay việc này

Phụ nữ yêu 24/12/2022 14:34

Thay vì buồn bã khi chồng thiếu quan tâm, bạn hãy đầu tư nhiều vào bản thân để chồng phải hối hận.

Trong cuộc sống hôn nhân, không phải lúc nào bạn cũng được chồng quan tâm, nâng niu. Thế nhưng nếu chẳng may bị chồng ghẻ lạnh, không thèm ngó ngàng, chị em đừng vội buồn mà hãy chú tâm thực hiện ngay những việc sau đây.

Nếu bị chồng ghẻ lạnh không thèm ngó ngàng, phụ nữ đừng buồn mà hãy chú tâm làm ngay việc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, phụ nữ chớ quên đầu tư nhiều vào bản thân. Hãy chăm chút cho việc trang điểm, phong cách ăn mặc, tóc tai. Điều này sẽ giúp bạn trông xinh đẹp và quyến rũ hơn ngay khi chồng không ở bên cạnh. Đôi khi việc thay đổi vẻ bề ngoài cũng góp phần “ghi điểm” trong mắt chồng. Bởi một điều đơn giản là đàn ông chỉ yêu thích cái đẹp, sự mới lạ. 

Giải pháp tiếp theo bạn nên áp dụng là đi shopping, mua lọ nước hoa yêu thích và thường xuyên sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn lưu giữ mùi hương đặc trưng mỗi khi xuất hiện. Mặc dù chồng không còn quan tâm như trước nhưng nếu cả hai vẫn sống chung một nhà, anh ấy sẽ dần quen với mùi hương của bạn, thậm chí mê mệt không rời. Điều này có hiệu quả vô cùng lớn trong việc giúp bạn hàn gắn lại mối quan hệ với chồng.

Nếu bị chồng ghẻ lạnh không thèm ngó ngàng, phụ nữ đừng buồn mà hãy chú tâm làm ngay việc này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đâu đó để giải tỏa không khí ngột ngạt trong nhà. Khi bạn rời xa anh ấy vài ngày, chồng sẽ cảm thấy nhớ nhung và quyết tìm gặp bạn cho bằng được.

Điều cuối cùng bạn có thể làm để hàn gắn tình cảm chính là cập nhật trang cá nhân một cách đều đặn và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp, vui vẻ của bản thân. Khi đó, bạn sẽ nhận được sự quan tâm trở lại từ anh ấy. Tuyệt đối đừng bao giờ đăng tải những tâm sự buồn bã, u uất. Điều này chẳng ích gì mà còn khiến thiên hạ gièm pha, chồng càng chán vợ hơn nữa.

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4 đặc điểm sau đây sẽ giúp bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông vừa yêu vừa nể, nguyện che chở cả đời, nửa bước không rời

Phụ nữ biết đối nhân xử thế sẽ biết cách vun vén và thay đàn ông giải quyết những việc nhỏ nhặt nhất cho thật tốt. Đồng thời, họ sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho đàn ông, khiến anh ấy vừa yêu vừa nể, nguyện che chở cả đời. 

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