3 bước đơn giản trong cách ứng xử khi chồng ngoại tình của vợ Nhật, vừa khiến con giáp 13 rút lui, lại vừa khiến chồng nể phục

Phụ nữ yêu 24/12/2022 08:29

Người vợ khôn ngoan trong cách ứng xử khi chồng ngoại tình là người làm mọi việc trên cơ sở bằng chứng rõ ràng, cụ thể

Ở tuổi 42 và là bà mẹ của 2 đứa con, chị Nori bàng hoàng phát hiện chồng mình ngoại tình. "Tiểu tam" lại là một người bạn chung của cả hai nên càng khiến chị tức giận. Tuy nhiên, bằng sự từng trải của người đàn bà trưởng thành, chị Nori không vội đánh ghen mà chỉ làm 3 bước đơn giản này để trị tận gốc cô bồ và thói lăng nhăng của chồng.

Các bà vợ có thể học tập cách ứng xử khi chồng ngoại tình của chị Nori nhé!

3 bước đơn giản trong cách ứng xử khi chồng ngoại tình của vợ Nhật, vừa khiến con giáp 13 rút lui, lại vừa khiến chồng nể phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Âm thầm thu thập bằng chứng chồng ngoại tình

Nếu bạn không có trong tay bằng chứng thì 100% bạn sẽ thua cuộc. Chồng và cô bồ có thể sẵn sàng bóp méo sự thật bất cứ lúc nào và khiến bạn lâm vào tình thế bất lợi.

Với chị Nori, người vợ khôn ngoan trong cách ứng xử khi chồng ngoại tình là người làm mọi việc trên cơ sở bằng chứng rõ ràng, cụ thể.

Vẫn tỏ ra như không có chuyện gì với chồng, chị Nori âm thầm thu thập mọi đoạn tin nhắn mùi mẫn, các bức ảnh chụp chung, file ghi âm cuộc trò chuyện, thời gian và địa chỉ hẹn hò hú hí giữa anh ta và người thứ ba.

Việc này không hề đơn giản, nhưng bằng trực giác nhạy bén và sự kiên nhẫn mà sau 3 tháng, chị Nori đã có trong tay đủ các bằng chứng cần thiết trước khi đem mọi chuyện ra ánh sáng.

Với lợi thế quen biết "tiểu tam" đã lâu, chị Nori càng thuận lợi trong việc khai thác thông tin về cô ta, từ gia đình đến đồng nghiệp, để chuẩn bị sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Thẳng thắn đối mặt với chồng

Theo chị Nori, phụ nữ dù có trăm phương ngàn kế trị con giáp 13 cũng vô ích nếu trái tim chồng không hướng về họ. Do vậy, người chồng mới là trung tâm của vấn đề. Bất kể bạn muốn xử lý cô bồ nhí của anh ta thế nào, thì trước hết, bạn cần phải giải quyết với chồng mình.

Nếu bạn vội vàng động tới cô bồ trước thì chỉ khiến "máu anh hùng" trong người chồng nổi lên và anh ta sẽ làm mọi cách để bênh vực bồ. Khi đó, cuộc hôn nhân của bạn gần như không còn có thể cứu vãn.

3 bước đơn giản trong cách ứng xử khi chồng ngoại tình của vợ Nhật, vừa khiến con giáp 13 rút lui, lại vừa khiến chồng nể phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói chuyện với chồng, bạn nên cố gắng tiết chế cảm xúc, giữ vẻ bình thản và ung dung. Hãy hỏi rõ anh ta vì sao phản bội bạn? Anh ta thực sự nghiêm túc với bồ hay chỉ chơi bời, qua đường? Cuối cùng, yêu cầu anh ta trả lời có muốn giữ gìn và bảo vệ cuộc hôn nhân này không? Nếu có thì anh ta phải làm gì?

Chị Nori thậm chí còn cẩn thận ghi âm lại cuộc trò chuyện với chồng đề phòng sau này cần tới.

Khẳng định vị thế với "tiểu tam"

Khi chị Nori hẹn gặp cô bồ nhí của chồng, chị biết chắc chiến thắng đã thuộc về mình. Bằng chứng có trong tay, chị còn biết cả gia đình và bạn bè của cô ta. Chưa kể, chồng chị đã nhận lỗi và cầu xin chị tha thứ.

Lúc này, cô bồ trở nên trơ trọi đến đáng thương trước mặt chị. Cô ta không còn biết làm gì ngoài tủi nhục xin lỗi và hứa sẽ rút lui khỏi mối quan hệ gian díu với chồng chị.

Khi đến gặp người thứ ba, bạn nên giữ thái độ nghiêm túc và lịch sự. Đừng quên khẳng định rõ vị thế của bạn, rằng bạn là vợ, là người danh chính ngôn thuận duy nhất được quyền nhận sự yêu chiều và cung phụng của chồng bạn.

Sau đó, hãy nói với cô bồ rằng, cô ta còn rất nhiều cơ hội tìm được người đàn ông tốt, đừng phí hoài nhan sắc và tuổi trẻ của mình cho một kẻ không đáng. Nếu cô ta ngoan cố, hãy lôi hết số bằng chứng và thông tin đã chuẩn bị ra để uy hiếp.

Mấy nàng "tiểu tam" thường chỉ "cứng" được lúc đầu, sau đó đều sẽ bị khuất phục trước lý lẽ và sự đe dọa từ bạn.

Trên đây là 3 bước đơn giản trong cách ứng xử khi chồng ngoại tình của vợ Nhật, vừa khiến con giáp 13 rút lui, lại vừa khiến chồng nể phục.

Các bà vợ nếu gặp trường hợp tương tự nên áp dụng để không làm tổn hại gia đình, lại vừa thể hiện được sự khôn ngoan, tài giỏi của mình.

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Đừng để quan niệm việc nhà, bếp núc, con cái là của phụ nữ mà tự khổ thân. Bởi bạn có hy sinh rất nhiều nhưng chồng lại chẳng biết. Để anh ấy cùng làm với bạn thì anh ấy mới hiểu đó là những việc vất vả thế nào.

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