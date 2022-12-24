Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân thì đừng bao giờ để đàn ông tạo cho mình thói quen chờ đợi anh ấy. Với đàn ông tốt, bạn không cần đợi, vì anh ấy sẽ không để bạn đợi. Với đàn ông vô tâm hay tệ bạc, bạn có đợi cũng vô ích. Thay vào đó, hãy học cách dành thời gian cho bản thân, hơn là dùng để chờ đàn ông. Tập trung vào chính mình cũng là cách khiến đàn ông chú ý tới bạn hơn.

Đây không nên là thói quen của phụ nữ trong hôn nhân. Đợi chồng về ăn cơm, đợi chồng tụ tập về nhà, đợi chồng gọi điện thoại, nhắn tin… Đợi chờ chỉ khiến phụ nữ trở nên bi lụy vào đàn ông, kèm theo những cảm xúc tiêu cực. Còn đàn ông, với sự chờ đợi của phụ nữ, họ chỉ thấy mệt mỏi, bí bách. Không ai thích cảm giác đợi chờ, cũng không ai thoải mái khi có một người khăng khăng chờ mình.

Trong tình yêu và hôn nhân , phụ nữ có 10 phần chỉ nên cho đi 6 7 phần. Phụ nữ có tha thứ thì cũng chỉ nên một lần cho một lỗi sai. Hy sinh quá nhiều, bạn sẽ không còn gì giữ lại cho bản thân. Tha thứ quá nhiều, bạn cũng sẽ không giữ được đàn ông.

Hy sinh và thứ tha quá nhiều không nên là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Đàn ông cần phụ nữ hy sinh và thứ tha cho họ. Nhưng nếu bạn vì họ, bỏ qua cho họ quá nhiều thì chính là đang hại mình. Đàn ông càng được chiều hư càng dễ thay đổi. Phụ nữ càng quen với hy sinh và thứ tha, càng khó hạnh phúc.

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Ôm mọi việc vào người

Người đàn bà hạnh phúc trong hôn nhân là người khéo nhờ vả chồng. Họ không buộc chồng phải làm gì, cũng không ôm hết mọi việc vào người. Họ khéo léo và tinh tế để đàn ông tự nguyện san sẻ gánh nặng cùng họ. Vì họ hiểu, chẳng bao giờ đàn ông làm gì đàng hoàng nếu bị ép buộc. Ngược lại, nếu có thể khơi gợi nhu cầu nam chính trong họ, phụ nữ có thể “điều khiển” được họ.

Phụ nữ trong hôn nhân nên học cách yêu bản thân từ trong những việc gia đình. Đừng để quan niệm việc nhà, bếp núc, con cái là của phụ nữ mà tự khổ thân. Bởi bạn có hy sinh rất nhiều nhưng chồng lại chẳng biết. Để anh ấy cùng làm với bạn thì anh ấy mới hiểu đó là những việc vất vả thế nào.

Để đàn ông mặc sức vô tâm

Nhiều người chồng vô tâm là do bản tính, nhưng cũng có người vô tâm là do vợ. Đàn ông vô tâm vì sự chiều chuộng của người vợ bên cạnh. Khi vợ luôn ôm hết mọi việc vào người, đàn ông sẽ dần có suy nghĩ bản thân không cần làm gì hết, và việc vợ làm nhiều như thế là đương nhiên. Từ đó, họ sẽ không để ý đến những vất vả của vợ, dần vô tâm với vợ hơn.

Kiểu đàn ông vô tâm do bản tính, thì một là vì họ chưa yêu vợ đủ nhiều để thấu hiểu hết tâm tư của vợ, hai là họ chưa được “dạy” để quan tâm đúng cách tới người phụ nữ của mình. Đàn ông yêu bạn không nhiều thì bạn hãy yêu bản thân nhiều hơn. Khi bạn xinh đẹp hơn, khôn khéo hơn, anh ấy cũng sẽ muốn nhìn ngắm bạn nhiều hơn. Đàn ông chưa biết cách quan tâm đến bạn thì hãy “dạy” anh ấy.

Thực tế, phụ nữ khổ tâm hay hạnh phúc trong hôn nhân cũng một phần do bản thân định đoạt. Và quan trọng nhất là hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, bạn mới có thể trở thành người vợ hạnh phúc được.